Prezidentská debata: Nejsem tak geniální, jak vypadám, přiznal Zeman. Na závěr udělal něco naprosto neočekávaného

Večerní duel je rozdělen do tří části. V první na Zemana a Drahoše čekají otázky, které pro ně připravili pracovníci ČT. Tematické okruhy se týkají současné politické situace, důležitých témat veřejné diskuse, pravomocí prezidenta a programu kandidátů. Uchazeči o Hrad budou odpovídat i na dotazy ústavních činitelů a obyvatel z vybrané obce, jejíž občané v prvním kole odevzdali Zemanovi a Drahošovi totožný počet hlasů. Na závěr si položí soupeři dotazy navzájem.

Na otázku, proč Volit Miloše Zemana a ne Jiřího Drahoše, odpověděl stávající prezident, aby lidé v první řadě volit šli. Poukázal na to, že asi 40 procent lidí volit nechodí. Drahoš pak uvedl, že Zeman je pro něj symbolem minulé politické éry, papalášství, nálepkování a osočování. Zeman Drahošovi vytkl, že nerozumí politice, protože to je řemeslo, které se musí učit. Dodal, že je odvážné kandidovat na nejvyšší funkci a přitom o politice nic nevědět. Drahošovi se naopak nelíbí, že Zeman společnost rozděluje.

„Pokud bych zdědil vládu a trestně obviněného premiéra Andreje Babiše, jednal bych profesionálně a nevystoupla bych proti vládě,“ slíbil Drahoš s tím, že by jednal v rámci ústavy. Zeman poukázal na to, že kdyby prohrál, Drahoš by nejmenoval vítěze voleb premiérem, čímž by vznikla podivná situace.

„Proboha, v žádném případě ne,“ odpověděl Zeman na dotaz, zda by uvažoval o abolici pro Andreje Babiše. Dodal ale také, že v případě Čapího hnízda nevěří ve vinu Babiše, protože „miliardář nemá za potřebu podvádět kvůli milionům“.

Problematičtí poradci? Kandidáti své lidi hájí

Drahoš také vysvětloval, jak se poznal s Jakubem Kleindienstem. Znal ho prý už z dřívejška a probíral s ním jeho minulost. To, že je spojen s kauzou kolem bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha, jsou podle něj jen mediální spekulace. Odmítl také tvrzení, že by ho před druhým kolem pod tlakem médií upozadil. Zeman se svých spolupracovníků – především Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého – také zastal. Připomněl, že ani jeden z nich není trestně stíhán a že jakoukoliv případnou změnu v jeho týmu by nejprve řešil s nimi a ne přes média. Dodal, že on sám nikoho neupozaďuje, protože tlaku médií nepodléhá.

Drahoš vybral v kampani nejvíce peněz ze všech kandidátů. Kandidát přiznal, že se k němu hlásili sami, protože touží po změně na Hradě. Sám jim prý ale za to nic neslíbil a tak se jim necítí zavázaný. V jednom případě prý dokonce na radu své etické komise dar odmítl. Zeman pak předložil seznam všech dárců Spolku přátel Miloše Zemana, který platil například billboardy a další propagaci. List prý předal u dohledovému úřadu. V debatě dokonce přečetl prvních několik jmen. Odmítl přitom, že by nějaké peníze přišly ze zahraničí. „Můžete zaručit, že peníze nepocházejí z trestné činnosti?“ zajímalo moderátorku. To Zemana pobavilo a částečně i pobouřilo. „Doufejte, že vás některá z firem ze seznamu nebude žalovat,“ rýpnul si do ní Zeman.

Na otázku, kam jaké země, kromě Slovenska, jsou pro Česko důležité, Zeman odpověděl, že za stejně důležité považuje všechny sousední státy. Drahoš potvrdil, že by nejprve zavítal na Slovensko, kde by se přátelům „omluvil za nehorázný výrok“ o Andreji Dubčekovi“. Dále by pak volil některou ze sousedních zemí.

Představuje Rusko bezpečnostní riziko?

Na přetřes přišlo i téma brýlí, Zeman poznamenal, že on je musí nosit, protože má dvě dioptrie. Narážel tak na fakt, že Drahoš nosí brýle bez dioptrií. Přestože je debata klidnější než první, moderátorka i kandidáti se musejí chvílemi překřikovat. „Já počkám, až tu pan Drahoš přestane povykovat a skákat mi do řeči,“ dělal si prostor Zeman.

Řeč přišla i na problematiku konfliktu na východní Ukrajině. „Krym byl neoprávněně anektován Ruskem. Fakticky je ruský, protože spadá pod ruskou správu, ale není to legální,“ uvedl prezident. Zároveň ale dodal, že Rusko pro nás není hrozba. „Z mého pohledu je Krym ukrajinský a ruská okupace na tom nic nemění,“ opáčil Drahoš.

Zeman: Vulgarity? To je moje chyba, několikrát jsem se omluvil

Zeman také přiznal, že je s prací hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka spokojen. To, jak informuje na twitteru, je prý ale soukromá věc. „Twitter Jiřího Ovčáčka je jeho soukromá záležitost,“ tvrdí Zeman. A to i přesto, že na něm mluvčí často zveřejňuje oficiální fotografie a prohlášení Hradu.

„Na funkci prezidenta neexistuje žádná vysoká škola,“ odmítl Drahoš výtku, že mu chybí politická zkušenost. Witowská poznamenala, že Zeman má bohatou politickou minulost. „Ty bych radši neměl. Jsem rád, že ji nemám,“ navezl se do Zemana Drahoš, čímž si vysloužil hlasitý potlesk. „Je to moje chyba a několikrát jsem se za ni omluvil." dodal Zeman k otázce jeho sprostého vyjadřování na veřejnosti. Zeman také připomněl, že v případě Pussy Riot šlo o pouhý překlad. „Neopakujte to, prosím,“ požádala ho Witowská s tím, že se na pořad mohou dívat i děti.

Tlak na přijetí eura by byl sebevražda

Ve druhé části se pak šéf Senátu Milan Štěch kandidátů ptal, zda je vhodné, aby prezident země podpořil v zahraničních volbách kandidáta či stranu. Podle Drahoše to přípustné není, Zeman s tím prý problém nemá, připomněl, že podpořil v prezidentské volbě v Rakousku podpořil Norberta Hofera, který ale nakonec těsně prohrál. Moderátorka mu připomněla, že už před volbami podpořil také současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Ten na rozdíl od Rakouska vyhrál,“ připomněl Zeman.

Předsedu Poslanecké sněmovny pak zajímalo, jak kandidáti vidí EU v horizontu 10 let. Zeman připomněl, že se označuje za eurofederalistu a že by byl rád, kdyby se v tomto duchu vyvíjela. Mluvil také o společných hranicích a zahraniční politice. Zeman také připomněl, že je zastáncem eura, ale že nechce platit dluhy Řecka. Jeho zavedení by podpořil v případě, že by Atény z eurozóny odešly nebo byly vyloučeny.

Drahoš by byl rád, kdyby ČR v EU jednala sebevědoměji a prosazovala se důrazněji. Minulé vlády a stávající prezident v tomto směru příliš kroků neučinili. V otázce eura by rád zavedl seriózní debatu. Poukázal na to, že velká většina občanů je proti jeho přijetí, a proto by tlak na přijetí eura znamenal sebevraždu pro každou vládu.

Kandidáti se ptali na jízlivé otázky

Poslední část debaty patřila otázkám, které si vzájemně pokládali kandidáti. Zeman poukázal, na to, že přímá volba prezidenta je de facto jako referendum, které Drahoš v zásadních celostátních otázkách odmítá. „Nejsme Švýcarsko. Referendum potřebuje jasná pravidla,“ má jasno Drahoš. Poukázal na to, že Česko je zastupitelskou demokracií a že o zásadních věcech rozhodují experti. „Rozhodování o zásadních věcech v referendech je velmi nebezpečné, Velká Británie je typickým příkladem, vysvětloval svůj postoj Drahoš. „To je urážka britských občanů,“ opáčil mu Zeman.

Zeman také zajímalo, zda Drahoš trvá na tom, že mezi politiky, kterým důvěřuje, patří Miroslav Kalousek. Drahoš poukázal na to, že Zeman překroutil jeho slova, jako to ostatně dělá často. Poukázal na to, že původní výrok zněl tak, že s Kalouskem jednal v době, kdy byl ještě ministrem a že se mu s ním jednalo dobře.

Jedna z otázek se týkala i přijímání migrantů. Zeman chtěl po Drahošovi slyšet jasné slovo o tom, jak se k problému staví. Moderátorka mu alenásledně připomněla, že to jeho vláda vydala prohlášení, že Česko může přijmout 5000 kosovských Balkánců. Zeman poukázal na to, že to byla slova tehdejšího ministra zahraničí. „Vy jste to neprojednávaly na vládě?“ podivoval se Drahoš. „Nejsem tak geniální, jak vypadám,“ odvětil mu Zeman.

Drahoš se pak Zemana ptal na hospitalizační poplatek, který podle dřívějších slov „nikoho nezabije“. Také ale poukázal na to, že v případě důchodců, kteří berou třeba jen 11 tisíc, to rozhodně neplatí. „Důchodci jsou tak 10 až15 procent, zbytek je ekonomicky aktivní populace, o ní se teď bavíme," opáčil mu Zeman.

Drahoše také zajímalo, jak dlouho ještě bude Zeman tolerovat kancléře bez prověrky. „Kancléř z frajeřiny pořádal o prověrku na stupeň přísně tajné,“ zastal se Zeman Mynáře,. Poukázal na to, že podle zákona nic takového nepotřebuje. „Je to frajer..." ironicky přikyvoval Drahoš. „Vy jste říkal, že pokud nebude mít prověrku, okamžitě se s ním rozloučíte,“ připomněl také Drahoš.

Zeman na závěr poděkoval moderátorce za férové vedení debaty a za to, že nikomu nestranila. Nezapomněl dodat, že něco takového příliš často nedělá.