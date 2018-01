Drahoš voličům nabízí vizi moderního a bezpečného státu, Zeman program nepředstavil

Zeman program nebo vize na svůj web neumístil a na otázku ohledně programových tezí jeho mluvčí Jiří Ovčáček ČTK neodpověděl. Často zmiňuje nebezpečí migrace. Požaduje proto ochranu vnějších hranic EU, deportaci migrantů, kteří v EU nemají právo na azyl, a pomoc uprchlíkům v místě jejich původu.

Uvádí, že i když byl zastánce přijetí eura, nyní by společnou evropskou měnu v ČR nezaváděl, aby čeští občané nemuseli platit za řecké dluhy. Častým tématem současného prezidenta je i podpora ekonomické diplomacii, která by podle něj měla směřovat i do východních zemí, tedy třeba do Ruska a Číny. Opakovaně se vyslovil pro posílení prezidentských pravomocí. Hlavě státu by umožnil zákonodárnou iniciativu nebo by ztížil možnost Poslanecké sněmovny přehlasovat prezidentské veto. Staví se pro zachování členství v EU a NATO, nebránil by ale v uspořádání referenda o setrvání v EU.

Drahoš na svých webových stránkách zveřejnil několik vizí, ve kterých rozvádí svou představu dalšího směřování České republiky, vykonávání prezidentského úřadu nebo oblastí, na jejichž podporu by se chtěl zaměřit. "Musíme mít cíl. Silný, hrdý, ale demokratický stát. K tomu je třeba nebát se těch velkých a nepohrdat těmi menšími," uvedl Drahoš.

Slibuje podporovat aktivní bezpečnostní politiku a trvá na spojenectví v rámci NATO. "Jeho součástí je i ochota podílet se na odvracení rizik daleko za našimi hranicemi," uvedl na webu. Zároveň požaduje účinnou kontrolu vnější hranice EU. Odmítá migrační kvóty a požaduje vyvinutí tlaku na muslimská společenství, aby se vypořádala s "fanatiky" ve svých řadách. Česko by se podle něj mělo přestat hádat, zda v EU zůstat či ne, ale mělo by si vybojovat v Evropě takové místo, jaké si zaslouží.

Aktivně chce přispívat k tomu, aby budoucnost přinesla nové pracovní šance, nebo k rozvoji vzdělávacího systému. Chce prosazovat zákony na podporu rodiny. Pro výchovu dětí považuje za nejlepší vzor tradiční rodinu se vzory otce i matky. Bude prosazovat takové zákony, které rodiny podpoří a pomůžou, aby děti vyrůstaly a vyvíjely se v klidném, bezpečném a zdravém prostředí. "Můj pohled na věc však nevylučuje ani jiná uspořádání vztahů, ve kterých jsou na svět přiváděny a vychovávány děti. Jsem jen opatrnější v tom klást mezi všechny představitelné modely soužití rovnítko," dodává Drahoš.