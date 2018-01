Schwarzenberg vážně promluvil o volbách: Není to vyznání lásky, je třeba splnit povinnost

To nejhorší Evropu teprve čeká. Obří migrační vlna s sebou přinese miliony uprchlíků

„V těch mnoha volbách, na kterých jsem se v životě podílel, buď jako volič, podporovatel, někdy spolukandidát, se mně málokdy stalo, že jsem hodil lístek v mém volebním obvodu tomu, kterého bych považoval za ideálního kandidáta či kandidátku. To byl spíše velmi vzácný zážitek,“ přiznává na sociálních sítích čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

Většinou se podle svých slov musel zamýšlet, který z kandidátů bude svůj mandát vykonávat lépe. „Kdo má charakter a fištrón na to, aby národu nejlépe sloužil. Měli bychom si všichni uvědomit, že volba není vyznání lásky. Je to politický čin a v politice je třeba volit možná řešení,“ připomíná muž, který se s Milošem Zemanem utkal ve druhém kole vůbec první přímé volby prezidenta v roce 2013.

Voliči kandidátů, kteří se do druhého kola nedostali, si podle něj nesmí zoufat – k volbám by měli i přesto, že budou volit někoho jiného než poprvé. „Nemá smysl žehrat, že mezi kandidáty není ten, kterého jste si vy přáli a podporovali. Je třeba vybrat mezi kandidáty, kteří k dispozici jsou. Prosím o to, abyste splnili svoji povinnost, každá volba ovlivňuje budoucnost vaší rodiny a hlavně vašich dětí a vnuků,“ dodává Schwarzenberg.