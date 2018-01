ROZHOVORY: Zeman a Drahoš exkluzivně pro EZ

JIŘÍ DRAHOŠ

Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš poskytnul předvolební rozhovor serveru EuroZprávy.cz po prvním kole voleb, v němž získal 26,6 procent hlasů. Hodnotil v něm jak svůj výsledek, tak i plány pro druhé kolo.

Jiří Drahoš | foto: Mikuláš Křepelka / EuroZprávy.cz / INCORP images

Ve volbách jste dostal přes dvacet šest procent hlasů. Čekal jste takový výsledek?

Mám z něj velikou radost. Odpovídal zhruba volebním průzkumům, ale stejně je to skvělý výsledek.

Vyhrál jste pouze v Praze, Praze-východ a Praze-západ, pokud nepočítáme volební okrsky v zahraničí. Proč se Vám podařilo získat pouze hlasy metropole a jejího blízkého okolí?

V prvním kole je důležitý postup, a ten se podařil s více než výrazným náskokem. Není úplně přesná formulace, že jsem získal pouze hlasy metropole a okolí – v nich jsem ji v 1. kole měl nejvíce; ale získal jsem velké množství hlasů i jinde a v řadě obcí jsem rovněž zvítězil.

Marek Hilšer, Pavel Fischer, Michal Horáček a Mirek Topolánek Vám vyjádřili podporu ve druhém kole? Cítíte, že je to společný boj proti současnému vedení Hradu?

Já to chápu jako přirozený souhlas se základním směřováním země, který sdílíme. Není to žádný politický handl. Ano, jistě je v tom i společná touha vyměnit hlavu státu, která představuje odcházející politickou garnituru minulých 20 let, se vším, co k těmto letům patřilo.

Jak chcete jejich voliče přesvědčit, aby šli znovu k volbám a dali hlas Vám?

Podařil se skvělý výsledek a množství lidí cítí šanci na změnu hradní politiky k lepšímu. Mám k lidem blíže, nejsem elitář, jako současný prezident. Prožil jsem normální život plný práce, v posledním desetiletí ve vyšších funkcích jsem sbíral zkušenosti z politiky. Neměním názory ze dne na den, jsem plný síly a odhodlaný pracovat pro všechny občany, nejen pro svoje kamarády. Chci pomoci České republice stát se bezpečným, moderním státem, naši občané se nemusí bát budoucnosti.

Už víte, jak naložíte s billboardy, které Vám poskytl Michal Horáček?

Billboardy, laskavě poskytnuté panem Horáčkem zůstávají v původní grafice. Doplňujeme pouze kruhovou přelepku s heslem.

Miloš Zeman uvedl, že se rád s Vámi různých debat zúčastní? Jak moc jste s volebním týmem připraveni?

Byli jsme připraveni po celou dobu, Miloš Zeman se ale duelů vytrvale odmítal zúčastnit. Mám v nich řadu výhod: čisté svědomí a skutečný, nikoli předstíraný vztah k problémům většinové společnosti, pevný názor na řešení největších problémů doby jako je migrace.

Nebojíte se nějakých kompromitujících materiálů, kterými by se Vás snažil někdo zdiskreditovat?

Kdybych se bál, nemohl bych vůbec do souboje s prezidentovými rádci jít. Kují pikle, to bylo jasné o samého počátku. Není divu, udělali si z Hradu takový velký čtyřletý mejdan a rádi by, aby pokračoval.

Ruská média píší, že i v případě Zemanovy prohry by se vztahy mezi Ruskem a ČR nemusely zhoršit. Jaký postoj byste zaujal vůči Rusku?

Rozlišuji Rusko, ruský lid a současný ruský režim. S Ruskem a jeho lidem jistě chceme mít co nejlepší vztahy, vůči režimu musíme být ostražití, jeho prvotním zájmem není klid v Evropě, ale rozšíření vlivu. Nedopusťme, aby to bylo i na náš úkor.

Plánujete nějakou veřejnou akci, na které byste chtěl naposledy voliče přesvědčit, aby Vám dali hlas?

Ano, na více místech v republice. Těším se na všechny, kdo přijdou!

MILOŠ ZEMAN

Server EuroZprávy.cz požádal o rozhovor i Drahošova oponenta, stávající hlavu státu Miloše Zemana. Otázky pro něj zaslal skrze hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, dočkal se však pouze jednověté odpovědi.

Prezident Miloš Zeman jmenoval Andreje Babiše premiérem | foto: Mikuláš Křepelka / EuroZprávy.cz / INCORP images

Pokračujete stále v pátrání po článku Ferdinanda Peroutky?

Proč nebyl Miloš Zeman během volebního období v Bílém domě?

Proč Miloš Zeman změnil názor a nyní už nepožaduje po Andreji Babišovi 101 zaručených hlasů k sestavení vlády?

Jak hodlá prezident Zeman na poslední chvíli do kampaně zapojit svou dceru Kateřinu?

Kdy si prezident Zeman pozve na Hrad 11 rektorů, kteří stále čekají na jmenování?

"Pan prezident se moc těší na večerní duel s Jiřím Drahošem," napsal serveru EuroZprávy.cz tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček.

Jiří Ovčáček neodkázal serveru EuroZprávy.cz odpovědět na relevantní a jednoduché otázky. Zřejmě z toho důvodu, že je prezident Miloš Zeman příliš zaneprázdněný. Přesto jsme se rozhodli otázky - i když bez odpovědí - zveřejnit, ať si čtenář udělá jasno.