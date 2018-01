Drahoš zkritizoval Zemanovy příznivce. Pak napadl debatu na Primě

Zároveň označil chování příznivců prezidenta Miloše Zemana, kteří často do duelu vstupovali a kandidáty přerušovali hlasitými výkřiky, za nedůstojné. Pražský hrad debatu komentovat nechtěl, podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka je hodnocení "plně a jedině na voličích". Moderátor Voříšek v tiskové zprávě kritiku odmítl.

Na duel Zemana a Drahoše se dívalo v průměru 2,2 milionu diváků starších 15 let, v nejsledovanějším momentu jich bylo téměř 2,6 milionu, uvedl za televizi Adam Halmoši. Byla to podle něj nejvyšší sledovanost v historii televize Prima.

V sále Hudebního divadla Karlín bylo několik set diváků. Každý z kandidátů si jich mohl přivést 400. Diváci byli velmi hluční, každý výrok kandidátů doprovázeli hlasitým potleskem, pískotem nebo bučením. Moderátor pořadu Karel Voříšek je musel několikrát napomínat, nápravu se mu ale zjednat nepodařilo.

"Zejména to, co tam předváděli příznivci prezidenta Zemana, to bylo nad únosnou míru. Bylo to nedůstojné," řekl ČTK Drahoš. Televize podle něj vybrala také "neuvěřitelně nepohodlná" křesla, která "byla použitelná" jen pro někoho, kdo se do "nich svalí a už tam zůstane".