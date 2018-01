Zeman je jako baron Prášil. Europoslanec sepsul prezidenta za jeho slova v duelu s Drahošem

Svobodu zaujala konkrétně ta část debaty, v níž se oba aktéři vyjadřovali k evropské směrnici o zbraních. Zeman v souvislostí s tím dle Svobody uvedl, že pokud by byl přijat český ústavní zákon, který by dovoloval držet zbraň, unijní směrnice, která by to případně zakazovala, by mu byla podřízená.

Dle Zemana by tak ústavní zákon zajistil Čechům možnost vlastnit zbraň i v případě, že by Evropská unie toto právo chtěla omezit směrnicí. Dle europoslance Svobody je to ale nesmysl.

Podle něj platí pravý opak – český ústavní zákon je naopak podřízen směrnici EU. Dokládá to citacemi rozsudků Soudního dvora EU i českého Ústavního soudu. „Unijních povinností nás nemůže zbavit ani žaloba podaná Českem“, dodává Svoboda na svém blogu.

„Prezident Zeman v debatě na Primě potvrdil svoji pověst barona Prášila“, nebere si servítky europoslanec. Ve svém textu také připomněl Zemanovy nepřesné výroky o tzv. Dublinu IV, jichž se Zeman nedávno opakovaně dopustil.

„Potvrzuje se tedy známá skutečnost, že většina prezidentových výroků není pravdivých. Ale to jeho příznivcům nevadí, hlavně když mluví pomalu, hlubokým hlasem a přesvědčivě, ostatní je lhostejné“, pokračuje Svoboda v kritice na adresu současného prezidenta.