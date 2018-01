Pražská kavárna prohrála? Pecina se vysmál Drahošovi, jen Zeman podle něj může být příští prezident

„Pan prezident na Nově obstál skvěle. Výborně!! Jsem zvědavý co teď budou vykládat ti co říkají, jak je hrozně nemocný,“ ocenil Pecina Zemanovo nedělní vystoupení. V této debatě ale neměl současný prezident žádného oponenta.

S Jiřím Drahošem se Zeman utkal tváří v tvář až v úterý na Primě. I toto vystoupení se ale podle někdejšího ministra Zemanovi povedlo. „Přátelé, dnes se ukázalo, že Pražská kavárna vsadila na špatného koně. Drahošův výkon byl katastrofa,“ okomentoval přímý souboj Pecina na facebooku.

Pecina Drahoše vůbec nešetří. „Kdokoli z jiných kandidátů by to asi zvládl lépe. Určitě Horáček, Hynek i Topolánek. Holt kluci investovali do špatného koně. To se stává,“ vysmál se Zemanovým odpůrcům. „Myslím, že po dnešku už málokdo pochybuje, kdo má být naším prezidentem na příštích pět let...“

K duelu si pak neodpustil ještě jednu kousavou poznámku. „Půjčuji si komentář jednoho přítele k dnešní debatě. Hokejovou hantýrkou šlo o přesilovku. Jeden na nikoho,“ dodal muž, který zastával post ministra vnitra ve Fischerově vládě a od července 2013 do ledna 2014 znovu v Rusnokově vládě.

Pecina v roce 2013 odešel z ČSSD, vadilo mu, že levice nepostavila společného prezidentského kandidáta a že ČSSD nenavrhla do této funkce svého bývalého předsedu Miloše Zemana. Tehdy také oznámil, že vstoupí do Strany práv občanů - Zemanovců (SPOZ).