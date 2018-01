Zemanovská lůza se předvedla. Hanba, ostuda, nestoudnost. Drahoš rozdrcený argumenty. Reakce na duel jsou opravdu brutální

„Nejdřív jsem si napočítal do sta. Teď analýza: Drahoš nevyhrál jediný hlas Zemanových stoupenců. Zeman nevyhrál jediný hlas, který už by neměl. Prima patří před RRTV. Jedeme dál,“ okomentoval první střed Zemana a Drahoše na sociálních sítích bývalý diplomat a ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský

„Dlouho jsem chtěla volit jen proti Zemanovi, ale teď už budu volit skutečně pro Drahoše. Na to jak příšerný formát ta debata měla, ji zvládl skvěle. Milý, sympatický, klidný, sebejistý a přesný.#zasah,“ ocenila Drahošovo vystoupení spisovatelka Radka Třeštíková.

Její nadšení ale naopak nesdílí novinář, komentátor a bývalý mluvčí prezidenta Václava Klause Tomáš Klvaňa. „Nejlepší, co o Jiřím Drahošovi dnes lze říci, je, že se projevil jako slušný a korektní člověk, nenechal vyprovokovat. To sice není úžasné, ale není to málo!“ neztrácí optimismus Klvaňa. „Vzhledem k průběhu debaty nezbývá než doufat, že na debatách snad přece jen nebude záležet...“ dodal.

„Zeman vyhrál hlukem, Drahoš argumenty,“ myslí si známý novinář, režisér a cestovatel Dan Přibáň.

„K debatě na TV Prima: Ti, kdo se domnívají, že účelem debaty je znectít protivníka, mají svého favorita. Ti, kdo se domnívají, že jejím účelem je diskutovat nad argumenty, ho také mají - resp. máme," napsal na sociálních sítích lidovecký europoslanec Pavel Svoboda.

„Vrchní velitel země, která dává na obranu a vnitřní bezpečnost 120 mld ročně, vybízí občany aby se ozbrojili a dali si do ústavy právo použít zbraň na veřejnosti. V ústavě je má 8 latinsko-americ. zemí a USA, kde to znamená 13,5 tis mrtvých ročně. To chceme podle Zemana i u nás?“ podivoval se nad Zemanovými slovy lidovecký exposlanec, sociolog a jeden ze zakladatelů Občanského fóra Ivan Gabal.

„Drahoš se držel i proti Zemanovým podlostem. Má můj hlas. Co mne ale mrzí? Že hlavní téma českého prezidentského klání je soutěž o to, kdo projeví více sobectví a odporu k pomoci bližnímu. Tohle že má být středobod volební kampaně?To se fakt v téhle zemi nemůže stát prezidentem frajer, který řekne: Lidem, kteří utíkají před utrpením a válkou a nemají jinou možnost, musíme pomoci bez ohledu na jejich vyznání, i když nás to bude něco stát. Ekonomickou migraci v takovém množství, v jakém se k nám valila v minulých letech, musíme co nejhumánnějším způsobem zpomalit a uchránit si v Evropě ty hodnoty, na kterých vznikla naše civilizace,“ podivuje se česká humanitární pracovnice a novinářka Petra Procházková, která působila jako zpravodajka z válečných konfliktů.

Podobně to vidí i novinářka a humanitární pracovnice Markéta Kutilová, která monitoruje situaci v zemích třetího světa „Kabaret na primě, hodně smutná podívaná. To skutečně ten Drahoš nemůže říci, že souhlasí s tím, abychom přijali alespoň nějaké válečné uprchlíky, klidně těch 2600, které mu Zeman mlátil o hlavu? Proč musí kličkovat jako zajíc a ještě Zemanovi přitakat v tom, jaký mají vlastně stejný názor? Ach jo. Ale přesto mu stále věřím, že to vypiluje, až nebude mít takovou trému,“ komentovala Drahošův výstup na facebooku.

„K prezidentské debatě. Zatímco Jiří Drahoš nepředvedl, proč by právě on prezidentem měl být, Miloš Zeman předvedl všechno, proč by jím už být neměl,“ rýpnul si do Zemana hudebník, bývalý politik ODS a šéf Alternativy pro ČR Petr Štěpánek.

Hodně ostrý byl hudební i filmový kritik a novinář Jan Rejžek. „To byl Silvestr včera na Primě nebo co? Předlistopadový komouš, udavač spolužáků a předseda fakultního výboru ÚV SSM Voříšek dokázal být ještě horší moderátor než Soukup s Koratangem a to je co říct. Zemanovská lůza se v sále dokonale předvedla. Ubohý usvědčený lhář se švidrajícím okem málem upadl z křesla a museli ho odvést. Tuhle umírající trosku vážně chce někdo za prezidenta? Leda Michal David, Vondráčková a Troška," napsal na facebooku.

„#prezident2018 Zemanova útočná arogance vůči @jiridrahos1 mi připomíná jeho chování, které jsem zažil během kauzy Dalajláma – Brady,“ rýpnul si do Zemana někdejší ministr kultury Daniel Herman. „Jako bývalý člen vlády, který dostával zprávy BIS, potvrzuji, že obsahovaly informace o aktivitě ruské a čínské rozvědky v ČR,“ dodal. Narážel tak na Zemana, který obvinil svého protikandidáta, že vyslovením podezření z ovlivňování sněmovních voleb tajnými službami urazil voliče, kteří šli k volbám. Drahoš mu naopak vytkl, že kdyby četl zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS), o ovlivňování by věděl.

Předseda SPO neměl o vítězi diskuze pochyby. „Umí si někdo představit pana Drahoše, jít do souboje z voleje? Vyžádal si témata předem, rádcové do něj nahustili a takhle dopadl,“ rýpnul si Jan Veleba.

„Kdyby se to srovnalo s fotbalem, tak mi debata Zeman-Drahoš připomněla zápas Barcelony s Plzní. 4:0 tehdy skončil ten výprask!" podpořil Zemana exhejtman Jiří Zimola.

Zemana do publika přišel podpořil například předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. „„Seděl jsem přímo v hledišti. Pan prezident v tématech pana Drahoše doslova rozdrtil fakty a argumenty - a ukázal bohužel smutný fakt, že jedinou kvalifikací pan Drahoše je být antizeman,“ okomentoval debatu na sociálních sítích Okamura.

„Tak Zeman, sám sebe označující za eurofederalistu, si plete nadřazenost mezi ústavním zákonem a směrnici EU. Nacionalista Okamura pak řekne, ze Zeman Drahoše rozdrtil fakty. To fakt nevymyslíš,“ podivoval se nad debatou europoslanec Pavel Telička.

Obšírněji pak pořad rozebral podnikatel a investor v oblasti informačních technologií, od roku 2016 zastupitel Jihomoravského kraje za Zelené Jiří Hlavenka. „Pokud někdo dosud neví, proč potřebujeme silná a kvalitní veřejnoprávní média, dostal odpověď v uplynulé hodině. Nejde o to že moderátor Primy je prachmizerný; u plytké komerční televize nečekám zázraky. Nejde o to, že debata kandidátů byla pojata jako show Česko hledá superstar, i tohle se ještě dalo přežít,“ tvrdí.

Za vrcholnou nestoudnost označil výběr témat. „Byla čtyři: protikuřácký zákon, zákon o držení zbraní, zdanění církevních restitucí a uprchlíci. Tohle jsou opravdu ta nejdůležitější témata pro občany České republiky? Milión lidí v násobných exekucích nic? Třetinové mzdy za stejný druh práce oproti našim sousedům nic? Zanedbané regiony, ponechané samy sobě a "volnému trhu" nic? Zdravotnictví, kde se čeká na reformu 25 let nic? Životní prostředí, kde dochází k prudké degradaci půd a kontaminaci vod agresivním hospodařením nic? Tereziánské školství, ve kterém nám svět utíká mílovými kroky nic? EET naprostá pohoda? Sociální služby v pohodě? Ani jedno slovíčko k těmto a mnoha dalším skutečným tématům. Z mého pohledu neslýchaná hanba a ostuda televize Prima, nebere si servítky Hlavenka.