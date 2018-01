Liberecká ČSSD navrhuje na předsedu Hamáčka a starostku České Lípy Žateckou

Delegáti podpořili i kandidaturu současného místopředsedy Jana Hamáčka, kterého už do čela strany nominovala pražská, středočeská nebo karlovarská ČSSD.

Děkuji @CSSD v Libereckém kraji za nominaci na předsedu sociální demokracie. #ZaSilnouAsebevedomouCSSD — Jan Hamáček (@jhamacek) 23. ledna 2018

Dvaapadesátiletá Romana Žatecká je absolventkou Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy, členkou ČSSD je od roku 2006. Od roku 2010 je českolipskou zastupitelkou a od roku 2014 starostkou města. Od roku 2012 působí i v krajském zastupitelstvu.

"Svoji nominaci jsem zvažovala do poslední chvíle. Jestli se zařadím do proudu aktuálně 25 uchazečů o post místopředsedy, nebo budu kandidovat na funkci nejvyšší. Byla to volba uvážlivá, myslím si, že i ženy mají do vedení politické strany co přinést," řekla ČTK ke své kandidatuře Žatecká. ČSSD podle ní potřebuje nové tváře i nové myšlenky. Po porážce v říjnových parlamentních volbách je podle ní strana rozložená a tak nejistá, že už téměř čtyři měsíce žádným způsobem nekomunikuje navenek.

"Nejsme schopni si říct, jak se zvedneme, co budeme dělat, jak to budeme dělat a jaký bude náš cíl," poznamenala. I to byl důvod, proč se nakonec rozhodla kandidovat do čela sociální demokracie. "Jsem nová tvář pro celostátní politiku s 12letou zkušeností v komunální politice a v krajské politice. Nejsem spojená s nikým a jsem schopna přinést nové myšlenky, umím komunikovat s lidmi a mým cílem je udržet a získávat nové voliče," dodala Žatecká.

O podporu se neúspěšně ucházel i bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík. ČTK o tom informoval krajský předseda Jan Mečl.

O funkci předsedy se dosud přihlásili poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk, současný místopředseda strany a Sněmovny Hamáček a také Krejčík. Toho nedávno na své konferenci nominovali ostravští sociální demokraté. Zároveň podpořili i kandidaturu někdejšího jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly.