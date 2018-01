STAN varuje: Jermanová chce odvolat většinu zástupců opozice výboru ROP

Podle hnutí STAN jde o reakci na nedávné rozhodnutí výboru nevyjmout farmu Čapí hnízdo z evropského financování. Uvedla to krajská tajemnice STAN Eva Šleichertová v tiskové zprávě.

Jermanová informaci potvrdila České televizi. „K převolení výboru určitě dojde 29. ledna, protože to může schválit jenom zastupitelstvo. A je to tradiční a normální, vždycky kdo má koalici, má většinu ve Výboru regionální rady," řekla ČT hejtmanka. To potvrzují i Starostové, kteří tvrdí, že změna koalice by se měla odrazit i ve složení tohoto výboru.

STAN prý respektuje poměrné zastoupení ve volených orgánech kraje. „Navrhujeme proto, aby STAN, ODS a TOP 09 měly ve výboru nově pouze sedm křesel proti osmi zástupcům současné koalice," uvedl šéf středočeských zastupitelů za STAN Věslav Michalik. Navrhuje, aby jedno křeslo ve výboru ztratil STAN, druhé ODS.

Výbor regionální rady ROP Střední Čechy 16. ledna neschválil vynětí farmy Čapí hnízdo z evropského financování. Kolem financování farmy jsou nejasnosti, pro podezření z dotačního podvodu kvůli padesátimilionové dotaci pro Čapí hnízdo obvinila policie premiéra Andreje Babiše (ANO), kterého nedávno poslanci vydali trestnímu stíhání.

Bez ohledu na stanovisko výboru ale projekt může vyřadit z evropského financování ministerstvo financí. To už uvedlo, že to považuje z hlediska rozpočtu za nejlepší řešení.

Opozice s vynětím nesouhlasí, kauza by se podle ní přenesla na národní úroveň a nemusela by být důsledně vyřešena. Členové výboru za ANO s tím nesouhlasili, podle nich mělo jít o technické uzavření již vyčerpaného operačního programu, jehož další fungování kraj ročně stojí 20 milionů korun. Vynětí znamená, že se na vyplacené prostředky pohlíží jako na národní dotaci. Byly předfinancovány ze státního rozpočtu, finančně by tak fakticky nenastala změna.