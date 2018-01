ODS neuspěla. Sněmovna zamítla návrh na zrušení daně z nabytí nemovitostí

Spánek po obědě může uškodit zdraví? Není to dobrý nápad, varují lékaři

ODS svůj návrh na zrušení zákonného opatření Senátu z roku 2013 zdůvodňovala tím, že by stát ušetřil peníze za správu daně a navíc by to snížilo náklady na pořízení nemovitostí, protože daň z nabytí nyní platí kupující. S návrhem nesouhlasila vláda, vadil jí například výpadek příjmů státního rozpočtu v objemu zhruba 11 miliard korun.

Zamítnout předlohu navrhli Jaroslav Foldyna (ČSSD) a Roman Kubíček (ANO). Foldyna řekl, že předkladatelé chtějí připravit státní rozpočet o 11 miliard, ale nenavrhují odpovídající úpravu státního rozpočtu. Předseda ODS Petr Fiala naopak poukazoval na návrhy ODS směřující k omezení výdajů státních rozpočtů.

Čtyřprocentní daň platí při koupi nemovitosti od prosince roku 2016 kupující, předtím ji platil většinou prodávající. Podle ODS tato změna znamenala skokový nárůst nákladů na pořízení nemovitostí. ODS argumentuje tím, že pokud stát daň zruší, sníží se pořizovací náklady na nemovitosti, což se projeví v růstu investic a navýšení příjmů státu z ostatních daní, zejména daně z přidané hodnoty a daně z příjmů.

Poslanci ODS dnes také uváděli, že stát zdaňuje již zdaněné peníze. "Zrušením daně se alespoň částečně uleví lidem, kteří si kupují vlastní nemovitost," řekl poslanec ODS Vojtěch Munzar. Peníze z ekonomiky podle něj nezmizí, ale využijí se efektivněji a státu se vrátí jinak. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) uvedl, že zákon diskriminuje malé proti velkým. Velké korporace podle něj placení daně obejdou a žádnou daň z nabytí neplatí.

Vláda však argumentovala tím, že daň má v českém daňovém systému dlouholetou tradici a v různých podobách je obvyklá ve většině zemí EU. Podle vlády představuje návrh ODS nekoncepční a neopodstatněný zásah do daňového systému.