Ostrý střet dvou kandidátů: Jste nebezpečný, útočil Zeman. Drahoš se do mě asi zamiloval, dodal. Pak se překvapivě oba shodli

Spánek po obědě může uškodit zdraví? Není to dobrý nápad, varují lékaři

To nejhorší Evropu teprve čeká. Obří migrační vlna s sebou přinese miliony uprchlíků

Neléčitelná superbakterie? Může postihnout i Čechy, lékaři nevědí, co s ní

V neděli a v pondělí musel Miloš Zeman absolvovat dvě televizní debatu pouze s moderátorem, protože Jiří Drahoš přistoupil pouze na dvě debaty, ve kterých se potká s Milošem Zemanem. První debata se odehrála na obrazovkách TV Nova, kde hlavu státu zpovídal moderátor Televizních novin Rey Koranteng. Kritici namítali, že se jednalo o show jednoho muže, protože Koranteng Miloši Zemanovi takřka vůbec neoponoval.

V podobném duchu se nesla i pondělní debata na TV Barrandov, jelikož i tam Drahoš odmítl přijít. Generální ředitel a moderátor několika pořadů na tamní televizi Jaromír Soukup má k Miloši Zemanovi velmi blízko, protože už přes rok spolu natáčí pořad Týden s prezidentem. Soukup navíc čelil kritice od rady rozhlasového a televizního vysílání, podle které byl v pořadu Aréna Jaromíra Soukupa neobjektivní a vůbec neoponoval svému hostu Jiřímu Ovčáčkovi, zato měl nenápadné připomínky na adresu Jiřího Drahoše. Úterní duel vysílá televize Prima z Hudebního divadla Karlín. Poprvé se oba kandidáti postavili vedle sebe.

V první řadě seděli jednak obě manželky prezidentských kandidátů, Ivana Zemanová a Eva Drahošová a jednak neúspěšní prezidentští kandidáti Michal Horáček a Marek Hilšer. Zeman se na setkání velmi těšil. "Ve svých vystoupeních jsem o panu Drahošovi prakticky nemluvil. Zato jsem se dozvěděl, že pan Drahoš o mně na setkáních mluví. Dospěl k názoru, že se do mě asi zamiloval. V tom případě bych mu doporučil, aby se přidal k mým stoupencům a dal mi svůj hlas," uvedl prezident Zeman. "Já jsem se také těšil. Jsem rád, že pan prezident změnil názor, což ostatně dělá pořád, že přistoupil na debatu. Já jsem přistoupil pouze na dvě, protože tři a více debaty by byly nudné," kontroval profesor Jiří Drahoš.

Zeman obvinil svého vyzyvatele, že neumí dodržovat ani elementární pravidla, a je prý proto "poněkud nebezpečný sobě i svému okolí". Vytkl mu, že se nedrží pravidel debaty v televizi Prima. Drahoš se proti tomu ohradil s tím, že si témata debaty pamatuje dobře a že jeho otázka na nejhorší Zemanův zážitek za jeho prezidentování byla s nimi v souladu.

"Člověk, který nedokáže dodržovat ani tak elementární pravidla je poněkud nebezpečný sobě i svému okolí," prohlásil Zeman za nadšeného aplausu svých příznivců. Zemanův tábor také často přerušoval nesouhlasnými výkřiky a pískotem Drahošovo vystoupení. Příznivci obou kandidátů vyjadřovali potleskem i pískotem či bučením své sympatie a antipatie vůči kandidátům hned od začátku. Moderátor Karel Voříšek je musel několikrát uklidňovat. Debatu podle něj u televizních obrazovek sledovaly dva miliony diváků, oznámil zhruba po půl hodině jejího trvání.

Prezident Zeman na začátku debaty uvedl, že Andreje Babiše jmenuje premiérem, i když je trestně stíhaným občanem, protože ctí presumpci neviny. Jiří Drahoš poznamenal, že by první pokus také dal vítěznému hnutí ANO, ale trval by na tom, že premiérem nesmí být trestně stíhaná osoba.

Drahoš se zeptal prezidenta Zemana na to, jestli není zvláštní, že prezident republiky považuje za jednu z nejhorších věcí ve svém funkčním období drsný pád ČSSD v parlamentních volbách. „Stranu jsem vedl osm let. Vytáhl jsem ji na 32 % preferenčních hlasů. Nyní strana spadla na sedm procent, což mě lidsky mrzí,“ odpověděla hlava státu.

Zeman se protikandidáta zeptal, zda si myslí, jestli vesnické hospody potřebují antikuřácký zákon. Drahoš se zamyslel, za což schytal pokřik podporovatelů Miloše Zemana z publika. „Já mám chatu na venkově, žiji život normálního člověka. Já jsem sám nekuřák, ale dovedu si představit, že malé hospody by mohly mít výjimku,“ uvedl po chvíli váhající Drahoš.

Moderátor Karel Voříšek se profesora zeptal, jestli protikuřácký zákon omezuje svobodu podnikání. "Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Kouření škodí zdraví. Zaměstnavatel by měl brát ohledy i na své zaměstnance, kteří jsou nekuřáci," dodal profesor Drahoš.

Měla by se na internetu omezit svobod slova? "Rozhodně ne. Lidé jsou dostatečně rozumní, aby si dokázali srovnat informace z různých serverů, aniž by jim novináři vrtali díru do hlavu," myslí si Zeman. Poté se oba kandidáti hádali o výročních zprávách Bezpečnostní informační služby, které podle Drahoše prezident Zeman nejspíše nečte. Hlava státu kontrovala, že na rozdíl od profesora skutečně dostává zprávy z rozvědky. Drahoš oponoval, že alespoň čte výroční zprávy, které jsou veřejnosti k dispozici.

Řeč také byla o zdanění církevních restitucí. Zeman se divákům svěřil, že jej při jeho návštěvách krajů starostové oslovovali s problémem, že církve se chtějí soudit o nějaký pozemek. "Máme právní systém. Ať to řeší nezávislé soudy," odvětil mu profesor Drahoš. "Jinými slovy na to nemáte žádný názor," uzemnil Zeman svého protikandidáta. Bývalý předseda Akademie věd ČR se však prezidenta zeptal, na jakém místě - podle průzkumu – se nachází církevní restituce jakožto palčivý problém, který lidi trápí nejvíce. "Odhaduji tak na sedmém osmém místě,“ pokoušel se o co nejpřesnější výsledek Zeman. „Restituce nejsou ani mezi v první dvacítce," oponoval Drahoš.

V neposlední řadě nesměla chybět diskuze o migraci. "Až na Jiřího Drahoše všichni politici nechtějí na českém území žádného imigranta," začal prezident Zeman, který také citoval profesora, že Česká republika může přijmout 2600 migrantů. "Pane prezidente, na migraci máme společný názor. Od samého začátku odmítám kvóty. Říkám, že Evropa musí chránit své hranice. Výrok, který jste citoval, byl správný, ale neřekl jsem, že musíme přijmout migranty. Také jsem mluvil například o Ukrajincích či Vietnamcích. A během kosovské krize jste v roce 1999 prohlásil, že ČR je schopna přijmout až pět tisíc tamních občanů," kontroval Jiří Drahoš, který působil během nervózně, byť se to snažil nedávat příliš najevo.