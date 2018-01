Vašáryová a Fenič? Ať už drží hubu. Pomáhali Havlovi rozbít naši zem a nyní parazitují, udeřil neúspěšný prezidentský kandidát

Spánek po obědě může uškodit zdraví? Není to dobrý nápad, varují lékaři

To nejhorší Evropu teprve čeká. Obří migrační vlna s sebou přinese miliony uprchlíků

Jak to vypadá, když armáda ztratí jaderné zbraně?

Sládek se netají tím, že ani jeden z finalistů prezidentské volby není jeho šálek čaje. „Moje výhrady k Miloši Zemanovi jsou známy, proto je netřeba opakovat,“ uvedl na sociálních sítích výrazný politik, který v devadesátých letech působil i v Poslanecké sněmovně.

Situace je prý podobná jako před druhým kolem prezidentských voleb v roce 2013. „Nezbývá však než znovu konstatovat to stejné co před pěti lety, kdy bylo na výběr mezi ním a Schwarzenberkem. Protikandidát je podporován uměleckými prostitutkami, vítači, bruselskými análními speleology a přivandrovalci, kteří nebýt Československa, tak by si ani neškrtli,“ nešetří kritikou Sládek.

Poukazuje přitom na osobnosti, které se postavily na stranu Jiřího Drahoše či Michala Horáčka. „Přitom slyšel někdo z vás, že by třeba Vašáryová nebo Fero Fenič za zachování Československa bojovali? Podporovali Havla a jeho protinárodní a rozbíječskou politiku. Pomáhali Havlovi naši zem rozbít a nyní parazitují na její bohatší části. Nyní podporují beztvarou figurku, ne proto, že by byla lepší než stávající prezident, ale jenom proto, aby s ní mohli snadno manipulovat a i nadále parazitovat na České republice,“ tvrdí Sládek.

Právě Fenič navrhl, aby Zeman a Drahoš debatovali vestoje. Poukazoval na to, že podle lékařů jsou oba dva naprosto zdraví a ve formě. „Je pouze věcí kandidátů, jakou formu besedy zvolí a nikdo jim nebude určovat kde, kdy a zda při tom budou sedět nebo stát. V prvé řadě ať si tito drotári kritizují svoje krajany Babiše, Krúpu, Tkáče a další, anebo ať jdou tam odkud přišli. Tady jejich rady rozhodně nepotřebujeme,“ dodal Sládek v textu, který nazval „Ať už drotári drží hubu!“