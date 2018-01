Na internetu řádí falešný Ovčáček? Mluvčí Hradu běsní a hrozí žalobou. Stáhni ocásek a zalez, vzkazuje mu jeho dvojník

Spánek po obědě může uškodit zdraví? Není to dobrý nápad, varují lékaři

„Vzhledem k tomu, že před volbami se zase budou šířit po sociálních sítích a emailech lživé zprávy, budu sem postupně dávat ověřené a pravdivé informace, aby vás nemohl někdo zmást, Můžete sdílet, děkuji,“ píše falešný Ovčáček, který přidal hastag #nevoltezbytecne.

Jednou z těchto „ověřených informací“ pak je, že „pokud lidé volili Miloše Zemana v prvním kole prezidentských voleb, ve druhém kole ho volit nemusí“. Na zprávu falešného účtu upozornil sám mluvčí Hradu. „Důležité upozornění! Tvůrce falešné FB stránky, který vystupuje pod mým jménem, začal šířit před druhým kolem dezinformaci, aby znejistil voliče pana prezidenta. § 351 Maření přípravy a průběhu voleb a referenda,“ okomentoval tuto falešnou informaci Ovčáček.

Účet, který „vtípek“ o tom, že není třeba chodit ke druhému kolu, na první pohled působí jako pravý, při bližším pohledu je ale snadno rozpoznatelné, že je falešný. Vedle Ovčáčkovy fotky má přímo na hlavní stránce také fotku Zemanova soupeře Jiřího Drahoše. V informacích o účtu se navíc uvádí: „nekorektní, neoficiální a satirický fanclub profesionála v politickém PR dění Jiřího Ovčáčka. Před čtením příspěvků si důkladně přečtěte Impresum!“

Autor se tedy netají tím, že je to parodickou stránka, jejímž cílem je zveřejňovat politickou satiru, „Veškerý obsah této facebookové stránky je fikcí, která se v žádném ohledu nezakládá na pravdě. Informace, myšlenky a další duševní díla zde zveřejněná jsou pouze smyšlenou představou, která nemá nic společného se skutečnou osobou Jiřího Ovčáčka, ani jiných zmíněných či jinak dotčených reálných osob. Veškeré zde uváděné výroky a popisované události jsou smyšlené. Ich-forma textů jako způsob prezentace nemá vytvářet dojem, že byly psány skutečnou osobou Jiřího Ovčáčka, slouží pouze k navození přiznaného pocitu autentické zábavy. Stránka je provozována za účelem zábavy jako politická satira,“ uvádí autor facebookové stránky s tím, že uživatelé mohou obsah stránky sdílet, nicméně tak činí na vlastní zodpovědnost, že může být jinými lidmi špatně pochopen.

Varování pravého Ovčáčka neuniklo ani falešnému Ovčáčkovi. „Milý Jirko, vidím, že jsi se od minule nepoučil a že na mě zase vytahuješ paragrafy. Tentokrát prý mařím přípravu voleb, když jsem napsal, že ten, kdo volil v prvním kole tvého dementního gurua, ho už ve druhém kole volit nemusí. Chápu, že vaší volební strategií je strašením a vyhrožováním posbírat hlasy všech pologramotných blbečků, co jich republika má. Že ti ale není blbý projevit naprosté pohrdání inteligencí veškerého vašeho elektorátu takhle veřejně pár dní před volbama, to už chce určitou odvahu (nebo možná ztrátu zbytku soudnosti). Ty vlastně vašim voličům vzkazuješ, že je považuješ za tak hloupé, že nepochopí jednoduché sdělení a automaticky si ho vyloží špatně,“ kritizuje hradního mluvčího jeho parodická kopie.

„Jestli mě chceš žalovat, tak to udělej a nežvaň o tom. Rád obhájím, že jsem žádnou lež nevypustil. To, co jsem napsal, je pravda. Nikdo k volbám nemusí. Ani ten, kdo už v prvním kole Zemana volil, uvádí falešný Ovčáček s tím, že také prokáže, že status publikoval pod otevřeně satirickým účtem, který má v impressu dvojjazyčně a explicitně formulovaný distanc od skutečných osob i událostí. „Nikoho neobelhávám, ale paroduju. Dopadnete hůř než u sporu s vnučkou Ferdinanda Peroutky jen s tím rozdílem, že za sebou už nebudete mít hradní právníky, protože tou dobou budete řešit hlavně Milošovy proleženiny a léky na zhoršujícího se alzheimera,“ nebere si servítky autor falešného účtu.

Díky žalobě prý navíc bude příležitost veřejně probrat férovost předvolební situace. „Konečně zjistíme, kdo si jen dělal legraci a kdo doopravdy podváděl, obcházel zákon o kampaních a vypouštěl skutečné lži. Protřepeme finanční zdroje vaší nekampaně, která oblepila republiku a podíváme se na zoubek pomluvám, které jste pomáhali šířit. Anebo stáhni ocásek, Jirko, zalez a užij si těch pět dní, co ti zbývají. Pak už tě mnoho pěkného nečeká,“ dodává autor účtu, který na závěr přidal podpis „Tvůj Jirka“.

Problém s falešnými zprávami týkajícími se hlasování ve volbách se objevily už před prvním kolem. Tehdy kolovala zpráva, že Miloš Zeman jako stávající prezident automaticky postupuje do druhého kola a že jeho voliči tak v prvním kole nemusejí hlasovat. K této dezinformaci se dokonce vyjádřil i nový ministr vnitra Lubomír Metnar. Zabývala se jí i policie.