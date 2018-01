Kdo bude příštím premiérem? Babiš nechá rozhodnout hnutí ANO

O strategii ANO pro druhý pokus o sestavení vlády bude dnes večer jednat výbor hnutí. Zástupci ANO ale v minulosti uváděli, že nadále považují Babiše za jediného kandidáta na premiéra a on sám v neděli na facebooku napsaltotéž.

Babiš v minulosti uvedl, že by premiérem být nemusel, naznačil že by vedení vlády mohl převzít místopředseda ANO a ministr životního prostředí Richard Brabec. "Tak jsem měl nějakou slabší chvilku, kde jsem řekl, že aby si někdo nemyslel, že jsem celý život chtěl být premiérem. To určitě ne. To, že se toho novináři chytili a teďka se jim to líbí, tak tomu rozumím, ale jde o to, co řekne hnutí," řekl dnes.

První místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek ale už dříve uvedl, že považuje Babiše za jediného kandidáta hnutí na premiéra i pro druhý pokus o sestavení vlády. Také Brabec minulý týden řekl, že preferovaná varianta v ANO je, aby byl premiérem znovu jmenován Babiš. Záležitost by dnes měl projednávat i výbor ANO.

Sám předseda ANO, který po neúspěšné žádosti své vlády o důvěru předá tento týden prezidentu Miloši Zemanovi demisi, na facebooku napsal, že opět bude kandidátem na premiéra a nálada v hnutí je podle něj stejná. "Nezaznamenal jsem žádný jiný názor na obsazení té funkce," napsal.