Islám je radikální učení. Představa o spasiteli je naivní, padlo v prezidentské debatě

Jiří Drahoš už dopředu avizoval, že se hodlá z časových důvodů objevit pouze ve dvou televizních debatách. Svou účast potvrdil televizi Prima, která prezidentskou debatu odvysílá v úterý 23. ledna od 20:15. Poté se s Milošem Zemanem setká v České televizi, konkrétně ve čtvrtek 25. ledna od 20 hodin. Už včera absolvoval Miloš Zeman první debatu s moderátorem na TV Nova.

Dnes měl opět prostor pro sebe, konkrétně na televizi Barrandov, kde ho zpovídal moderátor a generální ředitel televize Jaromír Soukup, se kterým hlava státu pravidelně natáčí pořad Týden s prezidentem. TV Barrandov je pod drobnohledem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, které se nelíbilo zejména Soukupovo chování coby moderátora pořadu Aréna Jaromíra Soukupa, kde se nepřímo podbízel mluvčímu prezidenta Jiřímu Ovčáčkovi. Jak to bylo dnes?

Duel Jaromíra Soukupa - prezidentský speciál začal dlouhým monologem, ve kterém moderátor rozhovoru generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup mluvil o naivní české představě o jakémsi spasiteli. "Přijde někdo zvenčí a mávnutím kouzelného proutku všechno změní," popsal moderátor dle něj naivní českou povahu. "Prezident by měl spojovat společnost. Zeman rozděluje? Já nevím. Nejsem veřejnoprávní novinář, abych to posoudil. Miloš Zeman má však silné názory," dodal Soukup.

Moderátor a šéf televizní stanice zároveň pozdravil v publiku první dámu Ivanu Zemanovou, které předal květiny. "Pozvání do pořadu jsme samozřejmě nabídli oběma kandidátům. Osobně jsem byl zklamán z Jiřího Drahoše, jenž nabídku nepřijal. Považuji to za neuctivé. Ale takové je jeho rozhodnutí," poznamenal Soukup. Na to reagoval prezident Miloš Zeman, který Soukupovi nabídl prázdnou židli, aby si sedl místo Jiřího Drahoše, protože ho nejspíše budou bolet nohy. Jaromír Soukup však odmítl.

Jak by Miloš Zeman řešil migrační krizi? Moderátor připomněl, že je to stále velké téma, na které mají Češi odlišný názor. Dále je to také jedno z témat prezidentské kampaně. "Lituji lidi, kteří mají jedno téma," uvedl Miloš Zeman, jenž jako kdyby zapomněl na své billboardy STOP IMIGRACI A DRAHOŠOVI, které se objevily v ulicích. Jaké řešení migrace nabízí Miloš Zeman? Hlava státu uvedla tři body – důsledná ochrana hranic EU před nelegální migrací, důsledná deportace těch, kteří v EU nedostali azyl, pomáhat migrantům v zemích jejich původů, například zavést vodu, elektrifikaci, nebo pomáhat ve školách a nemocnicích.

"Jestliže přijmeme oněch 2600 uprchlíků, tak se může stát, že migrační vlna zesílí a my budeme muset vzít další a další. Chcete li zastavit muslimské migranty, musíte to zastavit na začátku. Dublin IV je potřeba odmítnout," vysvětlil Zeman svůj postoj k novému systému EU automatického přerozdělování uprchlíků. "Islám obecně a militantní islám zvláště je radikální učení," shrnul prezident Zeman.

Co zvát zaměstnance z jiných zemí, kteří by mohli pokrýt volná místa, která se nedaří obsadit, ptal se Soukup prezidentského kandidáta. "Máme tady stále 270 000 lidí, kteří nechtějí pracovat a pobírají sociální dávky. Statistika říká, že 35 % z muslimských migrantů má pouze základní vzdělání, to nezní špatně, ale zbytek nemá nic," uvedl na adresu migrantů prezident. Podle průzkumu CVVM 35 % Čechů nechce mít za souseda člověka tmavé pleti. "Mně to vůbec nevadí, pokud by to byl například Barack Obama. Buďme tolerantní k náboženským i sexuálním menšinám, pokud budou tolerantní oni k nám," sdělil Zeman publiku.

Zeman připomněl, že Andreji Babišovi dá i druhý pokus, který premiérovi při jmenování slíbil. Drahoš se podle Soukupa nechal slyšet, že v případě jeho úspěchu ve volbách, tak by Babišovi nedal druhý pokus. "Pan Drahoš nebude mít příležitost pověřit nebo nepověřit Babiše druhým pokusem, protože do 8. března stále platí můj mandát," uvedl Zeman. Soukup narážel na to, že by se mohl tvořit mocenský pakt Drahoš-Fiala, neboť prezidentský kandidát řekl, že by druhý pokus svěřil druhému na pásce. Moderátor tak naznačil, jestli je možný návrat Miroslava Kalouska do vlády. "Česká republika zažila mor, švédskou invazi, nacistickou okupaci, ruskou okupaci, oproti tomu je Miroslav Kalousek milý člověk," prozradil s úsměvem Miloš Zeman.

Souhlasí hlava státu se zvyšováním důchodů. "Potřebujeme oddělení důchodového fondu od státního rozpočtu. Na konci mé vlády jsme provedli nejúspěšnější privatizaci. Za 130 miliard jsme prodali Transgas. Peníze jsme věnovali do důchodového fondu. Vladimír Špidla a Bohuslav Sobotka však tyto peníze rozfrcali. Tečka," zhodnotil práci svých následovníků Miloš Zeman. Dle prezidenta by důchodcům měly přispívat i jejich děti, které by se měly svým rodičům odvděčit za výchovu.

Tento rok se dá očekávat sedmiprocentní růst mezd. Soukup prezidentovi nadhodil, že nálada mezi lidmi je spíše negativní zejména proto, že jsme životní úrovní nedohnali Německo. "Copak tady nebyly desítky a stovky tunelů. Copak tady nebyl Zdeněk Bakala a OKD? Copak tady nebyl Viktor Kožený a Harvardské fondy? Pak si nemáme stěžovat, že jsme nedohnali Německo," uvedl Zeman.

Česká ekonomika je na tom podle prezidenta velmi dobře. "Celosvětovou finanční krizi neovlivníme. Domácí krize už ale není pravděpodobná, protože Miroslav Kalousek už není ministrem financí," míní hlava státu, která je také pro to, aby se podporovalo nájemní bydlení, kde vlastníkem bude obec. "Za mé vlády jsme měli tzv. startovací byty. Mladým rodinám jsme poskytovali byty většinou o velikosti 2+1, žádný luxus ale rodiny měly střechu nad hlavou. Dnes je od toho upuštěno, což je škoda," je přesvědčený Zeman, který na závěr poděkoval svým příznivcům ve studiu a rovněž moderátorovi, s nímž si potřásl rukou.