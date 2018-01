Drahoš udělal zásadní chybu? Poradci bývalých prezidentů mu pěkně vyčinili

„Facebook je plný dohadů, jestli Drahoš udělal chybu, když odmítl jít debatovat se Zemanem do Novy. Prosím pěkně, je to úplně k ničemu. V Americe se tomu říká 'Monday morning quarterback'. To je když chlapi druhý den po nedělním fotbalovém zápase v hospodě rozumují, jak by tu rozhodující akci zahráli místo toho ňoumy, kterýho postavil trenér k rozehrávce,“ vysvětluje na facebooku Žantovský.

Někdejší tiskový mluvčí a poradce prezidenta Václava Havla a bývalý velvyslanecv USA a ve Velké Británii poukazuje na to, že podobné spekulace už nic nezmění. „To jediné, co se pro Drahoše dá udělat, je věřit mu, že si své rozhodnutí dobře rozmyslel, a dodat si do pěti zbývajících dnů sebedůvěry, dobré nálady a ochoty každý z nás přispět svým malým dílem,“ dodal.

K Zemanově vystoupení se vyjádřil i Tomáš Haas, který působil jako poradce prezidenta Václava Havla. „Kdo očekával, pod vlivem zpráv a komentářů v našich mediích blábolící lidskou trosku, byl nutně zklamán. Prezidenta Zemana diváci viděli v debatě, která se nakonec ukázala být zajímavým rozhovorem s mužem, který kontroluje nejen své nervy, ale i témata rozhovoru,“ shrnul prezidentovo vystoupení Haas.

Drahoš se podle něj netrefil. „Chtěl se ukázat národu jako „jeden z nás“ a tak s týmem svých bývalých soupeřů, kteří připomínají spíš jeho klony, raději objíždí divadla a kulturní domy. Jako tehdy v listopadu. Ukazuje nám, že má podporu intelektuálních a kulturních elit, jako je Břeťa Rychlík a brněnská radnice. Prostě jeden z nás,“ popisuje postoj Drahoše.

Právě tímto postojem prý ale Zemanovi nahrál. „A tak dal prezidentu Zemanovi šanci nejen vyvrátit ty nejhorší invektivy a osobní útoky, ale i nabídnout voličům Zemana starého, bojovníka a státníka, ale i Zemana nového – člověka pokorného a mírumilovného. Člověka politického, v politice zkušeného a učícího se z chyb, člověka, který své názory neopouští, ale přizpůsobuje požadavkům doby. Je stále evropským federalistou a stoupencem eura, na což rádi poukazují ti, kteří tím chtějí odradit jeho euroskeptické voliče, ale není fanatikem a chápe, na rozdíl od jeho oponentů, že v současné Evropě jsou to nereálné sny,“ myslí si odborník.

Právě to vše podle něj Zeman dokáže říci krátce a v jedné větě umí říci víc, než jeho soupeř v desetiminutovém projevu. „Je to Zeman, se kterým mohu žít, mohu s ním někdy souhlasit a někdy nesouhlasit, ale vždy vím s kým a s čím souhlasím či ne. A vím, že je to člověk rozvážný, o tom co říká uvažuje a nepoveze se na vlně právě módní fobie či naopak poklonkování. S panem profesorem a jeho názory si nejsem vůbec jist,“ zdůrazňuje Haas.

„Nemám s čím souhlasit, nemám s čím nesouhlasit – jeho vyjádření o Islamizaci Evropy a jejích důsledcích jsou zmatená, vzájemně si odporující, přímou odpověď nám nedává, jako ostatně v ničem a dojem, který budí je, že subjekt nemá naučený a tak neví,“ dodává Klausův exporadce.