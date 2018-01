Stát má 130 tisíc neziskovek. Loni jim poskytl 18 miliard korun. Kontrola musí být na straně zadavatele, tvrdí odborník

Podle poslance hnutí ANO Jana Volného, který je rovněž místopředsedou rozpočtového výboru, nejde ani tak o podezření, že je penězi plýtváno, nýbrž o to, "jestli opravdu neziskovky odvádějí tu činnost, kterou mají, a nespotřebovávají větší část peněz na náklady samotného chodu instituce", uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas.

Ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček však kontruje, že skutečný počet neziskových organizací, které čerpají nějaké dotace, je daleko méně, konkrétně kolem pěti tisíc. "Většina registrovaných neziskových organizací, kterých je skutečně kolem sto třiceti tisíc, prakticky dotace nečerpají," uvádí věc na pravou míru Šimáček. Podle něj neziskové organizace čerpají dotace na základě velmi přísných podmínek a na objednávku veřejných institucí.

Volný však připomněl, že mezi spolky, na které se při výběrových řízeních nedostalo, mohly být daleko kvalitnější spolky, které ale neměly ostré lokty. Jako příklad pochybného výběrového řízení uvedl dotaci pro tuzemskou fotbalovou asociaci, kterou vyjednával předseda asociace Miroslav Pelta. "Příklad pana Pelty jasně ukázal, že se to může vymknout z rukou a peníze se můžou dostat tam, kam by se dostat neměly," vzpomněl na kauzu Volný, která stála předsedu svazu místo v čele asociace.

"Jsou nadační fondy, které sponzorské nebo státní peníze spotřebují z 80 % na svůj chod a jen 20 % jde na samotný účel. A tam vidím problémy, na které i sami občané někdy poukazují," uvedl poslanec ANO, který dodal: "Jde o revizi a zpřehlednění, ne o to, že by se chtělo šetřit, protože neziskové organizace jsou z velké většiny, jak tomu věřím, velice bohulibé a patří do tohoto systému."

Šimáček však podotkl, že by se měli politici zaměřit především na zadavatele, protože prošetření transparentnosti primárně směřuje za zadavatelem, což bývá stát, kraj, obec. "V případě kauzy s Miroslavem Peltou a fotbalovým svazem jednoznačně pochybilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy," uvedl ředitel institutu. "Představa, že neziskové organizace prohospodaří obrovské prostředky na vlastní účely, aniž by tím plnily nějaký závazek, je mylná. A pokud to tak udělají, je to chyba na straně zadavatele, kdy ten připustí nekvalitní projekt, nedostatečný rozpočet nebo špatné vyúčtování," shrnul Šimáček.