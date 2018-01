Horáček sledoval Zemana na Nově a má špatné zprávy: Byl ve formě, budoval dojem státníka. Drahoš udělal chybu, když nepřišel

Spánek po obědě může uškodit zdraví? Není to dobrý nápad, varují lékaři

Horáček na facebooku uvedl, že rozhovor Miloše Zemana s Rayem Korantengem na Nově sledoval s velmi pozorně. „ Je to nepříjemné, ale říct to musím: MZ v něm ukázal své rétorické přednosti naplno.

Ano, pomohlo mu, že RK netrval na zodpovězení otázek. O Nejedlém neřekl MZ nic a RK mu to nepřipomněl. U Mynáře se spokojil s odpovědí, že kancléř žádnou prověrku mít nemusí, a nepřipomněl MZ jeho vlastní slib, že pokud Mynář prověrku nezíská, odvolá ho. A tak podobně,“ popisuje své dojmy ze Zemanova vystoupení poražený kandidát.

„Miloš Zeman však po celou hodinu používal krátké, srozumitelné věty (skoro každá z nich by mohla sloužit jako novinový titulek). Krok za krokem budoval dojem státníka, politika oddaného principům a současně vnímavého k hlasu lidu. Všechno nepříjemné odbyl jako bzučení mouchy. A rozhodně nepůsobil jako člověk v posledním tažení. Naopak, byl ve formě,“ přiznává Horáček, který ve druhém kole podporuje Drahoše.

Horáček také upozorňuje, že v dvou nadcházejících debatách Drahoše čeká opravdu velká zkouška. „Právě v nich se může, vzhledem k vyrovnanosti preferencí obou kandidátů, o příštím prezidentovi rozhodnout. Věřím, že Jiří Drahoš bude připraven,“ zůstává Horáček optimistou.

Přesto prý nelze opomíjet to, že je Zeman dobrý rétor. „Ale nezastírejme si skutečnost, to by nás pohřbilo. A skutečnost je taková, že MZ nebude někdejším stínem sebe sama. Bude velmi silný, a takovému bude třeba se postavit,“ uvezl Horáček v následné diskuzi.

Jeden z uživatelů pak zmínil, že dle jeho názoru udělal Drahoš hroznou chybu, když přepustil na televizi s nejvyšší sledovaností hlavní vysílací čas soupeři, aby si z ní udělal one man show – zvlášť, když jsou preference tak těsné. „Skutečně velká chyba, které může hodně litovat. Sledovanost byla 1,5 mil diváků,“ uvedl uživatel Robert Pospíchal. „Obávám se, že s Vámi souhlasím. Ale dvě debaty budou, tam se může leccos dohnat,“ dodal Horáček.