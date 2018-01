Zeman: Pokud vyhraji, budu méně nafoukaný

"Pokud se Jiří Drahoš rozhodne debaty nezúčastnit, TV Nova odvysílá hodinový rozhovor s prezidentem Milošem Zemanem, který bude moderovat Rey Koranteng," napsala EuroZprávám.cz tisková mluvčí TV Nova Jana Ondrejechová záměr televize. Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš vskutku pozvání do televize odmítl, proto nejsledovanější televize v České republice přistoupila na plán B - hodinový rozhovor s Milošem Zemanem.

Jiří Drahoš už dopředu avizoval, že se hodlá z časových důvodů objevit pouze ve dvou televizních debatách. Svou účast potvrdil televizi Prima, která prezidentskou debatu odvysílá v úterý 23. ledna od 20:15. Poté se s Milošem Zemanem setká v České televizi, konkrétně ve čtvrtek 25. ledna od 20 hodin. Na druhé straně současná hlava státu přijala pozvání hned do čtyř televizí. Svůj hodinový rozhovor absolvuje také na TV Barrandov, kam rovněž Drahoš pozvání nepřijal. Ten televize Jaromíra Soukupa plánuje na pondělí. Prezident Zeman se tak ve dvou dnech zúčastní dvou rozhovorů, kde bude pouze on sám. Co se probíralo v nedělní debatě na TV Nova?

"Já zásadně nesázím," odpověděl Miloš Zeman na otázku moderátora TV Nova, který se jej zeptal, kolik by si vsadil na svou výhru v prezidentských volbách. "Zajímavé je, že to zatím vypadá na remízu. Každý hlas aktivního voliče proto může rozhodnout," vyzýval občany prezident. Miloš Zeman se na začátku rozhovoru rozhodl, že se nebude během interview bavit o svém protikandidátovi Jiřím Drahošovi. "Nebudu se v nepřítomnosti pana Drahoše k němu vyjadřovat. Užijeme si to ve dvou debatách," ujistil Zeman.

Co si hlava státu nejvíce vybavuje za svůj pětiletý pobyt na Pražském hradě? Překvapivě se zmínil i o rozkladu ČSSD. "Chápejte, že jsem tu stranu vedl osm let. Tehdy jsem ji ve volbách vytáhl na 32 %. Nyní spadli na sedm procent. Z osobních důvodů mi to bylo líto. Rád však vzpomínám na setkání s občany," zhodnotil své funkční období Miloš Zeman, jenž také připomněl, že některé jeho výroky nebo chování, které jsou terčem kritiky, dělá rád. "Ve většině případů je to spontánní. Pokud bych ale ve volbách vyhrál, pak bych byl méně nafoukaný," shrnul prezident.

Jaké bude směřování České republiky, pokud prezident Zeman mandát obhájí? "Českou republiku si nedokážu představit ani mimo Evropskou unii, ani mimo Severoatlantickou alianci. Chtěl bych ale, aby se o tom mohli lidé, kteří mají jiný názor, také vyjádřit," uvedl prezidentský kandidát Zeman.

"Dodnes jsem pro přijetí eura, ale jako prezident mám hájit národní zájem, proto jsem před několika lety změnil názor, kvůli krizi v Řecku," popsal Miloš Zeman svůj názor na společnou evropskou měnu. Hlava státu také prozradila, že by v případě svého znovuzvolení odmítla podepsat tzv. Dublin 4, což je nově připravovaný zákon Evropské unie ohledně azylové politiky.

Jakou má prezident Zeman vizi na dalších pět let, pokud bude zvolen? "Ví se o mně, že jsem podporoval přímou volbu prezidenta, starostů, primátorů a hejtmanů. To je totiž součástí tzv. aktivního občanství. Přináší to však také nepopulární věc – volební povinnost. Ta je například v Belgii, Lucembursku nebo Austrálii. Voliči mají mít práva, ale i povinnosti. Za první republiky to fungovalo," uvedl v rozhovoru Miloš Zeman, podle kterého by se měla povinná účast voličů při volbách opět zavést.

Co se týká spolupracovníků, kterými se prezident Zeman na Hradě obklopuje, pak přiznal, že pokud by byl zvolen, tak by si s nimi promluvil o tom, zda budou ve funkcích pokračovat. Zastavil se i u kancléře Vratislava Mynáře, konkrétně u jeho prověrky. "Veřejnost však kupodivu neví, že kancléř prezidenta nemusí mít bezpečnostní prověrku. Uznávám, že by ji měl mít. On si však nesmyslně řekl o nejvyšší stupeň - přísně tajné. Teď se soudí. Dobře mu tak," prozradil s úsměvem o Mynářově prověrce prezident.

Miloš Zeman také prozradil, jakým směrem by se měla Česká republika ubírat v domácí politice. "Česká republika by měla směřovat ke skandinávského modelu sociálního státu, který je považován za jeden z nejlepších," přeje si hlava státu, která má v případě neúspěchu v prezidentských volbách jasno o tom, co bude dělat po skončení svého mandátu. "Mám houpací křeslo a zásobu knih. Upřímně by mi to bylo líto, ale respektoval bych vůli voličů," řekl na závěr interview Miloš Zeman.