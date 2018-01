Kalousek pro Babiše vymyslel hanlivé oslovení. Když chtějí ostudu, nesmí se o ní mlčet, udeřil

„Dostane-li Babiš druhý pokus, budu ho ve sněmovně důsledně oslovovat : 'Pane trestně stíhaný předsedo vlády.' Když chtějí ostudu, nesmí se o ní mlčet,“ rýpnul si do Babiše Kalousek.

Jeho slova zaujala celou řadu uživatelů twitteru, kteří se zapojili do diskuze. „Hradní opilec mu dá v březnu milost,“ přisadil si jeden z diskutujících. Kalousek nenechal jeho slova bez odezvy, „V takovém případě bych to respektoval a kreativně přešel na : 'Omilostněný dotační podvodníku',“ doplnil bývalý šéf TOP 09.

Další uživatel poukázal na fakt, že tak Babiše může oslovovat už teď, jakmile obvinění obdrží. „Oslovení bude platné minimálně do jmenování nové vlády...“ vysvětluje uživatel Jan Kudláček. „Jistě. Ale teď by to vypadalo jako škodolibost. Ten druhý pokus vzít nemusí. Je to jen na něm,“ dodal Kalousek.