VIDEO: Halík: Kategorie sluníčkáčů a vítačů je mýtus, nic takového neexistuje. Volte změnu

Halík se na videu obrací nejen na křesťany, ale i na všechny obyvatele. „Nečekejte ode mě volební agitku,“ vzkazuje lidem. Připomněl, že česká biskupská konference vyzvala občany, aby se druhého kola zúčastnili. Podobnou výzvu zveřejnilo i vedení Českobratrské církve evangelické, které otevřeně podpořilo Jiřího Drahoše. „O mě asi nikdo nepochybuje, kterého z kandidátů budu volit,“ vysvětluje s tím, že jeho doporučení by bylo zbytečné a možná i kontraproduktivní.

„Prosím, zvolte změnu. A myslím tím víc, než jen změnu na Hradě. Myslím tím úsilí o změnu morálního klimatu naší společnosti,“ vysvětluje Halík s tím, že i prezidentská volba bude mít na tuto změnu vliv. Je podle něj třeba uzdravit to, co Zeman až dosud napáchal. Poukazuje například na to, že společnost dlouhodobě rozděloval a dělal pravý opak toho, co by prezident měl dělat – utvrzoval lidi v jejich předsudcích, šířil strach a nenávist, arogantně útočil na své protivníky, lhal a rozeštvával společnost – zejména venkov proti Praze.

zdroj: YouTube

„Neznám žádného sluníčkáře a vítače, který by si myslel, že můžeme přijmout všechny migranty. Tahle kategorie je fikce a výmysl,“ tvrdí Halík. Stejně tak podle něj není pravda, že akademici pohrdají venkovem. Zmínil také výzvu akademiků, kterou podepsal jak on, tak i Drahoš. Dokument podle něj rozhodně neříká, že má Česko vítat všechny nelegální imigranty. Naopak prý odmítl hysterii a paniku a upozornil, že třeba rozlišovat skutečné oběti války a bídy, kterým je třeba pomoci, a těmi, kteří jsou poháněni snem o životě na západě.

Česko je podle něj zemí s obrovským potenciálem. „Jsem přesvědčen, že pozitivní výsledek druhého kola voleb může být signálem k velkému oživení tohoto potenciálu pozitivní energie, že může zejména v mladé generaci povzbudit vědomí odpovědnosti za společnost a ochotu angažovat se v mnoha oblastech občanské společnosti od ekologie přes vzdělávání a kulturu po péči o hendikepované, marginalizované a sociálně slabé," myslí si duchovní.

Právě výsledek druhého kola může vyvolat v mladých huť se angažovat. „Kdyby volby dopadly špatně, jistě bude mezi lidmi frustrace, mnozí ochabnou. I tehdy ale bude třeba lidi povzbudit, aby se nenechali otrávit. Stůjme při sobě, pravda je víc než moc, protože je trvalá,“ dodává Halík.