Ovčáček se vysmál Drahošově kampani a předhodil mu Havla. A Drahoš rázně odpověděl

„Jasné názory a jejich obhajobu v debatách nečekejte. Místo toho nabízí cvičení, stahování králíka a zpívání,“ pustil se do Drahoše hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Narážel tak na fotografie a zprávy, které se obvily nejen na sociálních sítích. Ty zachycují Drahoše během kontaktní kampaně na jihu Čech. Tam Drahoš navštívil mléčnou farmu v Mojném a hovězí farmu v Rančicích a tam vlastnoručně stáhl z kůže králíka nebo štípal dříví. S lidmi, kteří přišli na setkání s Drahošem, si pak prezidentský kandidát zazpíval. Už na konci loňského roku si Drahoš zazpíval třeba se skupinou handicapovaných hudebníků The Tap Tap.

Ovčáček se v posledních dnech naváží do Drahoše pravidelně, vyčítá mu to, že se nechce zúčastnit všech čtyř debat, ve kterých potvrdil účast Miloš Zeman. „Nikdy by neváhal debatovat. Václav Havel,“ napsal například hradní mluvčí na twitteru. Svá slova doplnil dvěma fotkami Václava Havla.

Nikdy by neváhal debatovat. Václav Havel. pic.twitter.com/fXTUUQdImY — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 19. ledna 2018

Drahoš opakovaně uvedl, že má zájem utkat se ve dvou debatách. „Vzhledem k neustále se opakujícím otázkám na moji účast v televizních diskusích s Milošem Zemanem odpovídám: před prvním kolem stávající prezident svoji účast v televizních diskusích zcela vyloučil. Po ohlášení výsledků prvního kola změnil názor a přistoupil na dvě debaty. Tuto nabídku jsem s potěšením přijal a jako jednu z televizních stanic jsem navrhl Českou televizi; volbu druhé jsem ponechal na svém soupeři,“ připomněl na sociálních sítích Drahoš.

Poukázal také na to, že Miloš Zeman znovu změnil názor a navrhl diskuse hned čtyři. „To jsem odmítl s ohledem na již naplánované vyvrcholení své kontaktní kampaně. V souladu s jedním z vyjádření pana Zemana se rovněž domnívám, že tři nebo více televizních debat by diváky již nudily. Diskutovat tedy budeme společně s protikandidátem 23.1. na TV Prima a 25.1. na veřejnoprávní ČT1. Věřím, že mé dnešní vyjádření toto téma definitivně uzavře,“ dodal Drahoš.