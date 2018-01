Agresivních výpadů bude přibývat, říká pro EZ expertka na kampaně

Někteří senioři by si mohli pohoršit? Jak bude řešit důchody nová vláda?

Jak se zatím díváte na letošní prezidentskou kampaň, byla/je v něčem jiná než ostatní kampaně, přinesla něco nového z hlediska politického marketingu, podle čeho si jí budeme v budoucnu pamatovat?

Kampaň byla ovlivněna tím, že nedocházelo k přímému střetu mezi současným prezidentem a jeho vyzyvateli. Osobnost současného prezidenta měla obrovský vliv i na samotnou podobu kampaně jeho vyzyvatelů. Jejich kampaň byla vedena v důrazu na pozitivní program, kladný přístup k médiím, zdůrazňování preference klidného dialogu před emotivním konfliktem. Miloš Zeman z prvního kola voleb svojí neúčastí v kampani vlastně vytvořil něco jako konkurz na hlavního vyzyvatele.

Celkově lze říct, že z hlediska politického marketingu kandidáti zvládli grafickou podobu kampaně - hezké vizuály, důstojné klipy, dobře zvolené oblečení. Samotný obsah kampaně byl ale dosti slabý, kandidáti jen málo přicházeli s nějakou iniciativou a schopností nastolit vlastní agendu. Kampaň k prezidentským volbám byla navíc dlouhou dobu upozaďována kampaní k parlamentním volbám. Parlamentní volby se logicky těšily mnohem větší pozornosti, protože v nich byl motiv přímého konfliktu Andreje Babiše a ostatních politických stran.

Co očekáváte, že se stane v dalším týdnu, bude se kampaň dále přitvrzovat, bude ještě více osobní a emoční?

Útočný inzerát spojující Jiřího Drahoše s imigranty jistě změnil charakter kampaně, podobných agresivních výpadů bude v následujících dnech jistě přibývat. Okolí Miloše Zemana se bude snažit Drahoše zdiskreditovat. Profesor Drahoš naopak musí pokračovat v kontaktní kampani a komunikaci s nerozhodnutými voliči, kteří nejsou přesvědčeni o jeho schopnosti čelit potenciální konfrontaci s Andrejem Babišem a dalšími výraznými politiky.

Blíží se předvolební debaty mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem. V poslední době se začaly objevovat názory, že se vliv debat na výsledek voleb přeceňuje. Přeceňuje se podle vás vliv debat na případný úspěch či neúspěch kandidáta?

O přeceňování by se možná mohlo mluvit, pokud by někdo tvrdil, že bude klíčové, jaké konkrétní programové body a vize v debatách kandidáti představí. Program je v politických konfrontacích bohužel stále méně důležitý. Důležitý bude celkový dojem, jaký v debatě kandidáti udělají. U Zemana bude důležité, jestli bude vypadat zdravý a čilý, u Drahoše jestli bude schopný ustát ostrou konfrontaci se Zemanem.V této kampani se navíc debaty staly nástrojem, který v současné době Zeman používá proti svému oponentovi.

Hraje totiž na to, že chce do čtyř debat, aby Drahoš neměl čas na kontaktní kampaň. Pokud Drahoš nepřijme všechny čtyři nabídky, tak lze očekávat, že třeba na TV Barrandov bude mít Zeman prostor sám pro sebe, jak tomu ostatně je v jiné relaci na této stanici. V prvním kole voleb byly debaty poměrně nezáživné, coby nějaký nástroj pro útok je zase používali

Zemanovi vyzyvatelé. Opakovaně ho přes média vyzývali, ať se s nimi utká, ať jde do přímé konfrontace.

Pracovala jste i na kampaních ve Spojených státech, spolupracovala jste s kongresmany. Jaký je podle vás největší rozdíl mezi touto prezidentskou kampaní a kampaní do Kongresu. na níž jste se podílela v USA? Je tato kampaň třeba špinavější a více o emocích?

Prezident se stále více stává méně politickou figurou a více maskotem, do kterého si národ projektuje své pocity a aspirace. V Americe je to mnohem grandióznější, celá volební kampaň je obrovská show, se kterou se my rozhodně nemůžeme srovnávat.

Ale samozřejmě můžeme pozorovat, jak se americké kampaně promítají do kampaní v jednotlivých evropských státech, příkladem je třeba francouzský prezident Macron. Politický marketing se profesionalizuje na základě zkušeností a inspirace právě z USA.

Proto nám někdy může připadat, že se někteří politici snaží stylizovat do role amerických politiků. Problémem ale je, že politici v USA a v ČR hrají pro úplně jiné publikum. V USA je politik něco jako celebrita, stále se těší úctě, má určitý statut. V Americe, v Česku ale i dalších zemích je z části veřejnosti cítit frustrace.

Určitá část voličů se stává obětí globalizace, přílivu nové kultury a tak dále. To se samozřejmě promítá do politických kampaní, protože podobní voliči (a není jich málo) jsou samozřejmě nespokojení a chtějí svoje emoce nějak vyjádřit.

V Česku je Zeman kandidátem lidí, kteří se cítí dlouhodobě poraženi a přehlíženi elitami, často říkají, že “je náš”. Vidíme tedy stejný motiv, se kterým v kampani pracoval Donald Trump. Jiří Drahoš je kandidátem lidí, kterým vadí nedůstojné vystupování současného prezidenta, s ním spojená bezpečnostní rizika či útoky na média. Nemyslím si, že by česká kampaň byla špinavější. Ta americká je rozhodně více o emocích než ta česká. A ještě více polarizuje.