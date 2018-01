Mountfield se distancoval od kampaně za Zemana, Drahoš vyrukoval se svým inzerátem

Euro - Agency zaplatila na podporu Zemanovy kandidatury ve spolupráci se spolkem Přátelé Miloše Zemana volební inzerci útočící na protikandidáta Jiřího Drahoše.

"Společnost Mountfield se distancuje od kampaně na podporu kandidáta na prezidenta Miloše Zemana a v neprospěch kandidáta Jiřího Drahoše," uvedla mluvčí Mountfieldu Kateřina Böhmová.

"Jsme ryze obchodní společností a v politice jsme se nikdy neangažovali a neangažujeme," dodala. Mountfield se podle ní nevymezuje vůči žádnému kandidátovi.

Inzerát, který Drahoše spojuje s podporou migrace, se dnes opět objevil v Deníku. Drahoš dnes v Deníku zároveň zveřejnil svůj inzerát, ve kterém voliče vyzývá, aby si vybrali změnu a prezidenta, který bude důstojně reprezentovat. Na Zemanův inzerát, který obsahuje heslo "Tato země je naše", reaguje sloganem "Tato země patří občanům České republiky!" a dovětkem, že odmítá migrační kvóty.

Billboardy se stejnou fotografií Zemana a s nápisem "Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše!" a s výzvou k volbě Zemana se objevily v ulicích několika měst. Jejich rozmístění zaplatil spolek Přátelé Miloše Zemana. Za spolkem stojí blízcí spolupracovníci Zemana včetně kontroverzního poradce Martina Nejedlého.

K inzerátu se Drahoš vyjádřil i při dnešní debatě v Holubově na Českokrumlovsku. Řekl, že kdyby nebyl jeho soupeřem Zeman, obrátil by se na něj s výzvou, aby bojovali férově. "Je jasné, že v této situaci by to bylo zbytečné," podotkl s odkazem na okolí prezidenta. K větě z inzerátu "Tato země je naše" řekl, že by rád vzkázal kancléři Vratislavu Mynářovi, poradci Martinu Nejedlém a mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi, že "tato země není naštěstí jejich".

Spoléhá prý na to, že většina lidí má zdravý rozum a dokáže posoudit, co je nesmysl a "blábol". "Nechci se snížit na tuto úroveň. Nechci jít na úroveň lží a pomluv, které se na mě teď valí," poznamenal. Řekl, že Zemanovi v debatách fakticky připomene, že často mění svůj názor, stejně jako změnil názor na debaty.