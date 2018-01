Šéf ČT Dvořák otevřeně: Veřejnoprávní média jsou v ohrožení. Analýza UK mohla být na objednávku

"Živé vysílání je těžká disciplína. A vysílání závěrečné prezidentské debaty je asi vůbec nejtěžší. Klade to na moderátora obrovské nároky. Musí se na to cítit, musí to dělat s chutí, bez toho, že by mu to někdo nařídil. Platí to nejen pro Václava Moravce, ale i pro další moderátory," uvedl v rozhovoru pro Hospodářské noviny Petr Dvořák s tím, že museli najít místo tradičního moderátora debat tohoto ražení adekvátní náhradu. Tu nakonec našli ve Světlaně Witowské, jež moderuje pořad Interview ČT24.

Dvořák otevřeně přiznal, že ho překvapilo přijmutí nabídky účastnit se televizní debaty od Miloše Zemana a bez kladení jakýchkoli podmínek. Natáčet se bude ve studiu na Kavčích horách i proto, že ČT považovala prezidentovu účast v debatě za málo pravděpodobnou. "Plánovali jsme, že by debata byla komornější, bez velkého obecenstva, abychom mohli být informativnější," vysvětlil generální ředitel veřejnoprávní televize.

Vyjádřil se také ke kritice prezidenta Miloše Zemana, že je na něj televize zaměřená, na což si poslední dobou stěžoval ohledně své osoby i předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Podle šéfa ČT tomu tak není. "Z analýz, které jsme prezentovali Radě ČT, je zřejmé, že žádná zaujatost neexistuje. Za pět let jsme dokázali pokrýt kvalitně všechny aktivity, které prezident měl, ať už domácí, nebo zahraniční. Stejně jsme pokrývali činnosti Andreje Babiše v rámci vládního i politického působení," zdůraznil Dvořák, který se ohradil i proti analýze od mediálního odborníka UK Jana Křečka, kterou si objednala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), z níž vyplývá, že ČT ve svém vysílání stranila TOP 09.

"Ta analýza byla udělaná buď hodně špatně, nebo na objednávku od těch, kteří napadají ČT a vytvářejí různé spiklenecké teorie. Nebo obojí," trvá na svém šéf veřejnoprávní televize. Argumentoval zejména tím, že autoři používali zvláštní metriky, například čas. "Pokud by třeba ČT 24 odvysílala zcela neutrální větu, kterou by pronesl Andrej Babiš, a potom by stejnou větu řekl Petr Fiala, přičemž Babiš by mluvil pomaleji, takže čas jeho promluvy by byl o tři vteřiny delší, pak by z takové analýzy vyplývalo, že ČT straní Andreji Babišovi, protože mu dává více prostoru. To je přece nesmysl. Systém měření délky promluv na vteřiny je úplně mimo kontext," uvedl Dvořák s tím, že i RRTV nakonec uznala, že je analýza nekvalitní.

Podle generálního ředitele se pomalu začínají objevovat signály, že jsou veřejnoprávní média v ohrožení. "V řadě případů s námi nesouzní KSČM, zesílil tlak ze strany SPD Tomia Okamury a ne všechny věci, které děláme, jsou pozitivně kvitovány ze strany ANO. Politici těchto stran už zvedají témata jako změna financování z koncesionářských poplatků na financování ze státního rozpočtu, což by znamenalo fakticky konec nezávislosti," upozorňuje Dvořák. "Zatím se snažím upozorňovat na riziko, vysvětlovat. Pokud by ale nakonec došlo například ke změně, která se odehrála v Polsku, pak se budu sám sebe ptát, jestli s takovou televizí chci mít něco společného," má obavy o nezávislost ČT Petr Dvořák.