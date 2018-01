Zeman opět lže? Drahoše spojil s migrací, ten to sám odmítnul

Někteří senioři by si mohli pohoršit? Jak bude řešit důchody nová vláda?

Rušení stravenek? Jíme za ně už 25 let. Čeká je elektronizace a možná i konec

Tillerson zavítá do Evropy. Navštíví Londýn, Paříž i Varšavu

Místopředsedkyně Senátu se pustila do Zemana kvůli slovům o neziskovkách

V některých denících dnes spolek Přátelé Miloše Zemana zveřejnil inzerát, který Zemana podporuje a Drahoše spojuje s podporou migrace. Podle Drahoše jde o součást očekávané kampaně, Zeman už nemá Česku co nabídnout a jeho lidé kolem sebe kopou.

"Protože migrace je citlivé téma, spojení pana Drahoše s migrací je logické a oprávněné," řekl prezident a poukázal na některé Drahošovy výroky. K práci svých podporovatelů uvedl, že je hájí, i když si myslí, že to bylo zbytečné. Drahoš během dneška řekl, že proti sobě před druhým kolem voleb čeká další podrazy a lumpárny. "Miloš Zeman už nemá naší zemi co nabídnout. Jeho lidé si ale ještě mají co vzít. Proto kolem sebe kopou. Jak prosté," sdělil večer ČTK.

Inzerát v Deníku a Právu hlásá "Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše!" a nabádá k volbě Zemana. Deník k tomu má na titulní straně i reakci Drahoše: "Přesně tento typ lží a dezinformací jsem očekával. Je to obyčejná pomluva. Souhlasím pouze s částí Stop imigrantům. Nikdo z nás tady vlny imigrantů nechce," řekl.

Zeman se dnes také vyjádřil k doporučením od premiéra Andreje Babiše (ANO) pro druhé kolo prezidentských voleb. Podle prezidenta není nenormální, že usiluje o dobré ekonomické vztahy s Čínou a Ruskem, a novinářské klišé, že Zeman táhne ČR na Východ, je absurdní. Hradního kancléře Vratislava Mynáře a prezidentova poradce Martina Nejedlého nestíhá policie, poukázal taky. Babiš po prvním kole Zemanovi doporučil, aby jasně deklaroval, že nechce orientaci země na Východ a že do Ruska a Číny jezdí jen proto, aby podpořil české podnikatele. Prezident by se měl podle Babiše také zbavit Mynáře a Nejedlého.

"Kdybych chtěl být ironický, ale já v životě ironický nebyl, tak bych řekl, že ani jeden z těchto dvou lidí není trestně stíhaný," řekl Zeman o Mynářovi a Nejedlém. "Tak proč bych se jich zbavoval," dodal k výtce Babiše, kterého policie obvinila v dotační kauze farmy Čapí hnízdo. Člověk má být loajální vůči svým přátelům, podotkl prezident.