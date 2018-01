Bude Babiš zbaven imunity? Rozhodnout by se mělo v pátek

Někteří senioři by si mohli pohoršit? Jak bude řešit důchody nová vláda?

V úterý 16. ledna sněmovní mandátový a imunitní výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby v hlasování o zbavení imunity předsedy vlády a hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka hlasovali členové dolní komory Parlamentu ČR pro vydání policii a zbavení poslanecké imunity. Výbor vydání odhlasoval jedenácti hlasy. Zbylých osm poslanců z hnutí ANO se hlasování zdrželo.

Opoziční strany, zejména Piráti, ODS, TOP 09 a STAN, chtěly hlasování o Babišovi a Faltýnkovi zařadit do programu schůze Sněmovny hned před hlasování o důvěře vládě, kterou nakonec Babišův kabinet podle očekávání nedostal. Proti však byla kromě hnutí ANO i ČSSD, SPD a KSČM, které chtěly nejdříve hlasovat o důvěře menšinové vládě.

Hlasování o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka se nakonec dostalo na program schůze Poslanecké sněmovny jako první bod jednání dolní komory Parlamentu ČR, které začne v pátek 19. ledna o devíti hodin ráno. Hnutí ANO už deklarovalo, že své poslance nevydá, protože k tomu nevidí jediný důvod. Kauza Čapí hnízdo, kvůli které je už jednou stíhala policie, je podle nich minimálně podezřelá. Nepřesvědčila je ani závěrečná zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodu (OLAF), ve které se jasně píše, že mohlo dojít k dotačnímu podvodu a že evropské peníze na Farmu Čapí hnízdo byly získány neprávem.

Jak to ale vypadá, tak hnutí ANO bude nejspíš jediné, kdo bude hlasovat proti vydání jejich poslanců. Pro vydání Babiše a Faltýnka jsou jednoznačně ODS, Piráti, TOP 09, KDU-ČSL, ČSSD a STAN. Důležité však budou hlasy SPD a KSČM. Předseda SPD Tomio Okamura už dříve ujišťoval, že jeho hnutí nevidí důvod pro to, aby Babiš a Faltýnek nebyli zbaveni imunity. KSČM čekala na policejní žádost. Poslanec komunistů Jiří Dolejš prohlásil, že policejní žádost obsahuje pádné argumenty pro to, aby byli Babiš s Faltýnkem imunity zbaveni.