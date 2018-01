Drahošová zavítala mezi důchodce, někteří ji neznali. Pak vyvracela dezinformace

Někteří senioři by si mohli pohoršit? Jak bude řešit důchody nová vláda?

Dnes večer Drahošovou čeká setkání s pardubickým primátorem Martinem Charvátem (ANO) a hejtmanem kraje Martinem Netolickým (ČSSD). Oba vyjádřili Drahošovi podporu.

Choť prezidentského kandidáta navštívila seniory, kteří právě měli keramický kroužek, někteří ale ani nevěděli, kdo jejich návštěvnice je. Někteří jeho obyvatelé jí řekli, že v prvním kole voleb hlasovali pro současnou hlavu státu Miloše Zemana, který se s Drahošem utká příští týden ve finále volby. "Že to tam už zná," zdůvodnil senior Miroslav Valenta, proč Zemana volil.

"Trošku jsem to očekávala," komentovala to Drahošová. Mrzí ji, že se lidé nechají snadno přesvědčit nepravdivými argumenty. V Jablunkově, Drahošově rodišti, zaslechla, že prezident má pravomoci odebírat důchody. "Prostě nesmysl," dodala.

Do domova seniorů v Přelouči přijela na pozvání senátorky Miluše Horské (za KDU-ČSL). "Podporuji slušnou formu, slušné lidství a nelíbí se mi ta sprostota protikandidáta. Ráda jsem paní Drahošové umožnila kontakt ve svém volebním okrsku," řekla ČTK Horská.

Drahošová dnes při setkání s veřejností v Krajské knihovně v Pardubicích odpovídala i na otázku, co říkat lidem, kteří slyšeli, že Jiří Drahoš je zednář. "Není zednář, není pedofil, nespolupracoval s StB a nebyl v partaji. Zajímavé je, že se tyto informace vyrojily až teď," řekla Drahošová a vyzvala lidi, aby nevěřili pomluvám. "To vytahovali už na prezidenta Masaryka, že byl zednář, i na prezidenta Beneše. To je pan profesor v dobré společnosti," reagovala na její odpověď žena z publika.

V pátek Eva Drahošová pojede do Libereckého kraje. Přijala pozvánku na besedu se zaměstnanci krajského úřadu, navštíví Domov u Spasitele, krajskou nemocnici a bude besedovat s obyvateli v Knihkupectví a antikvariát Fryč. Získávat podporu v krajích vyrazil i Jiří Drahoš, který dnes pobývá v Plzeňském kraji.

Manželka současného prezidenta Ivana Zemanová se stala se šéfkou Zemanova petičního týmu pro sběr podpisů, jinak ale aktivně na podporu svého muže příliš nevystupuje. V e-mailovém rozhovoru pro server iDnes dnes uvedla, že Zemana ráda doprovodí do televizních debat před volbou. "A pokud manžel bude považovat za vhodné, podpořím jej i veřejně. Podporovala jsem jej vždycky," sdělila.