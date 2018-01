Babiš chce mít druhou vládu do konce února, jmenovanou Zemanem

Babišova vláda schválila svou demisi pět týdnů po jmenování. Reagovala tak na úterní hlasování Sněmovny, ve kterém nedostala důvěru, když ji podpořili pouze poslanci vládního hnutí. Zeman se chystá demisi přijmout na osobním setkání s Babišem. Kdy se tak stane, není jasné. Hrad původně termín stanovil do konce pracovního týdne, později své vyjádření změnil.

Babiš v rozhovoru zopakoval, že to, zda dostane druhý pokus, je na prezidentovi. "Ale když ho dostaneme, nemůžeme zase čekat, musíme to mít nějak vyjasněno předem," řekl deníku. Všeobecně se očekává, že prezident Babiše pověří. Jeho další jmenování však před týdnem podmínil tím, že Babiš bude mít ve Sněmovně zaručených 101 hlasů, tedy dostatečnou většinu pro získání důvěry.

Proto ANO ve středu vyjednávalo se sociálními demokraty a na dnešní večer je plánována schůzka s představiteli SPD Tomia Okamury. Se sestavením vlády bude premiér podle svých slov spěchat. "Těžko říct dokdy, možná do konce února, kdyby se to povedlo," uvedl. V rozhovoru připouští, že pokud Zeman nevyhraje volby, Drahoš by ho těžko jmenoval. "Mohla by nastat destabilizace a krize," míní.

"Nevím, jak by se k tomu postavilo hnutí. Kdyby on (Drahoš) říkal, abych tam nebyl, a hnutí trvalo na tom, abych tam byl... To by skutečně mohlo způsobit nějakou politickou krizi," řekl. Na otázku, kdo by ho mohl nahradit, odpověděl, že schopných lidí je v hnutí spousty, ale nikdo se do funkce premiéra nehrne. "Ale těch alternativ je vícero," uvedl.

Policie požádala Sněmovnu o vydání Babiše k trestnímu stíhání kvůli financování farmy Čapí hnízdo. Právě podmínku, aby ve vládě nebyla trestně stíhaná osoba, ale ve středu na schůzce zopakovali představitelé ČSSD. Požadují také, aby ANO vzhledem ke kauze Čapího hnízda ve vládě nekontrolovalo ministerstva financí, spravedlnosti a vnitra.