Úprk ČSSD do vlády? Konečné slovo by měl mít sjezd, tvrdí Chovanec

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Praha - Konečné slovo, zda by se ČSSD měla nějakým způsobem zapojit do vládní koalice, případně podpořit například druhou menšinovou vládu hnutí ANO, by měl mít mimořádný sjezd strany v polovině února. Uvedl to dnes Milan Chovanec.