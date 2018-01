Římský klub? Zeman ho zakládal, Drahoš členem není. EZ zjišťovaly podrobnosti

Co je to Římský klub?

Římský klub o sobě na svých stránkách uvádí, že jde o organizaci jednotlivců, kteří sdílejí společný zájem o budoucnost lidstva a snaží se ji změnit. „Naši členové jsou pozoruhodní vědci, ekonomové, podnikatelé a podnikatelky, vysoce postavené státní úředníci a bývalé hlavy států z celého světa,“ uvádí se na webu klubu. Za jeho zakladatele jsou považováni italský průmyslník Aurelio Peccei a skotský vědec Alexander King.



Posláním Klubu římského klubu je podporovat porozumění globálním výzvám, kterým čelí lidstvo a navrhovat řešení prostřednictvím vědecké analýzy, komunikace a jejich prosazování. Římský klub vede výzkum a pořádá debaty, konference, přednášky, setkání na vysoké úrovni a události. Klub také publikuje omezený počet recenzovaných „Zpráv do římského klubu ", z nichž nejznámější nese název „Limity růstu ". Od 1. července 2008 má klub sídlo ve Winterthuru ve Švýcarsku.

Na začátku roku 2018 měl Římský klub 101 plných členů, 21 asociovaných členů a byl řízen dvanáctičlenným řídícím výborem. Mezi čestnými členy je možné najít Michaila Gorbačova, španělského krále Juana Carlose I., belgického prince Filipa nebo nizozemskou královnu Beatrix.

Cíle Římského klubu

Cílem Římského klubu je podle webu identifikovat nejdůležitější budoucí problémy lidstva a planety prostřednictvím holistického, interdisciplinárního a dlouhodobého výzkumu; vyhodnotit alternativní budoucí scénáře a analýzy rizik; vyvíjet a navrhovat praktické postupy; sdělovat nové poznatky a trendy významným činitelům a veřejnosti a iniciovat společenské debaty s cílem zlepšit budoucnost.

Současný pracovní program římského klubu se zaměřuje na témata jako je reformulování cílů a změna fungování našich ekonomických systémů; oddělení růstu prosperity a spotřeby zdrojů; a zajištění obživy, pracovních míst a příjmů.

K dosažení svých cílů se Římský klub spoléhá také na vzdělávání mladší generace. Například v Německu proto byla v roce 2004 založena celá síť středních škol v rámci německé asociace Římského klubu.

Římský klub má národní asociace ve 35 zemích včetně České republiky. Sídlo České asociace Římského klubu se nachází na Celetné v Praze a v jeho čele stojí docent Pavel Nováček. Česká pobočka vznikla 22. února 1991 a tvořily ji tři desítky osobností vědy, kultury a veřejného života z České a Slovenské republiky.

Jde o spiknutí zednářů a iluminátů?

Podle zpráv dezinformačních webů tvrdí, že za Římským klubem je třeba hledat mezinárodní spiknutí iluminátů a je součástí plánu na Nový světový řád. Politik KSČM a příznivec Miloše Zemana Petr Cvalín například uvádí, že Římský klub je zednářské společenství. „Podívejme se na dnešní Německo, konkrétně na kancléřku Merkelovou, která patří k zednářům a iluminátům. Kdyby Merkelová neměla úzké styky se zednářským hnutím, nikdy by se nedostala na tak významný státnický post. Elitní spolek Bilderberg řídí svět. Není o tom pochyb. Kdo je s tímto spolkem zadobře, bude dobře odměněn,“ tvrdí mladý komunista.

Je Drahoš členem klubu?

Zeptali jsme se proto přímo Jiřího Drahoše, zda je či není členem. „Česká asociace Římského klubu je sdružením s dlouholetou historií, jejímž čestným předsedou byl Václav Havel, výkonným předsedou Valtr Komárek a mezi zakládajícími místopředsedy byl Miloš Zeman, současný prezident ČR. Ten se v počátcích výrazně za vznik pobočky klubu angažoval,“ uvedl pro server EuroZprávy.cz Jiří Drahoš.

Klub podle něj je to od samého počátku čistě diskusní kroužek, kde se debatuje o různých otázkách doby. „Se zednáři nebo jakoukoli snahou ovládnout svět to nemá nic společného, to je naprostá hloupost. Vím to z přímé zkušenosti, po jistou dobu jsem České asociaci i předsedal. Zhruba od roku 2010 se činnosti již neúčastním,“ dodal pro EuroZprávy.cz Drahoš.

A co Miloš Zeman?

Jeho slova potvrzuje i článek z doby, kdy vznikla česká větev klubu. „Čestným předsedou asociace se stal prezident ČSFR Václav Havel, předsedou prof. Valtr Komárek, DrSc., vědeckým sekretářem ing. Jiří Nekola, CSc., místopředsedy rektor Univerzity Karlovy prof. Radim Palouš, děkan matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Komenského prof. Beloslav Riečan, DrSc., a prognostik ing. Miloš Zeman,“ píše se v archivní zprávě ČTK z 22. února 1991, jejíž kompletní znění má server EuroZprávy.cz k dispozici.

Na to, jestli a jak dlouho byl Zeman do činnosti klubu zapojený, jsme se ptali i Hradu. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček ale příliš sdílný nebyl. „Tuto záležitost neřeším, plně se soustředíme na přípravu duelu s Jiřím Drahošem,“ uvedl Ovčáček pro EuroZprávy.cz bez bližších detailů.