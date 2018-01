Svinstvo! mluví o Horáčkově podpoře Drahoše předseda "Zemanovců"

V rozhovoru pro DVTV se předseda Strany práv občanů (dříve Strana práv občanů Zemanovci) Jan Veleba ostře ohradil proti materiální podpoře Michala Horáčka, kterou nabídl v kampani před druhým kolem prezidentských voleb Jiřímu Drahošovi. Podle Veleby není možné, aby tuto podporu rovněž toleroval Úřad pro dohled na financování politických stran a politických hnutí. "Je to materiální podpora a je velmi podivné, že šéf Úřadu pro dohled na financování politických stran a politických hnutí říká, že je to OK. Není to jen podpora, je to svinstvo," uvedl v interview Veleba.

Řeč přišla i na to, kdo nebo co je ve skutečnosti spolek Přátelé Miloše Zemana, z.s., který přispěl na kampaň prezidentu republiky Zemanovi více jak osmi milióny korun. "To jsou zkrátka spolek přátel Miloše Zemana. I já do něj patřím," odpověděl Veleba na otázku, přičemž dodal, že on ale žádné peníze na kampaň prezidenta neposílal. Podle senátora Veleby oněch osm miliónů zaplatili lidé, kteří sympatizují s Miloše Zemanem.

Veleba však nedokázal odpovědět na otázku, kdo konkrétně se skrývá pod zmíněným spolkem a kdo například vynaložil více jak sedm miliónů korun na zhotovení billboardů se Zemanovou podobiznou, které se zničehonic začaly objevovat po republice. Veleba přiznal, že není odborník na to, aby posoudil, zda je kampaň Miloše Zemana transparentní. "Nevím, kdo to zaplatil. Já se o to nezajímám," opakoval předseda Strany práv občanů.

"Vidím to poprvé," reagoval Veleba na tabulku, kterou prezidentská kancelář zhotovila v rámci co největší transparentnosti kampaně tak, jak požaduje zákon a v níž jsou darované částky, které Miloš Zeman na kampaň obdržel. Na otázku, zda Strana práv občanů zaplatila něco na kampaň Miloše Zemama, se Veleba vyjádřil v tom smyslu, že on sám nic nepodepisoval. "Budeme dělat audit a odevzdávat účetnictví, takže v tuto chvíli vám nemůžu říct žádná čísla z našeho financování. Financování strany máme rozdělené a máme tam místopředsedu pro ekonomiku," uvedl senátor s tím, že si nevzpomíná, jestli by místopředseda pro ekonomiku mohl poslat bez jeho svolení nějaké peníze Miloši Zemanovi.

Na další otázku však už Jan Veleba neodpověděl, protože se rozhodl, že odejde ze studia. Financování kampaně Miloše Zemana tak stále není objasněno.