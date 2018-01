Zvolení Drahoše způsobí zavírání vlastenců, občanskou válku a invazi statisíců muslimů do ČR? Známé tváře spustily ostrou dezinformační kampaň

Někteří senioři by si mohli pohoršit? Jak bude řešit důchody nová vláda?

Velmi tvrdou kampaň proti Drahošovi na sociálních sítích vede například Nela Lisková. Tato žena, která se proslavila jako velvyslankyně neuznané Doněcké lidové republiky. Byla členkou ČSSD, kandidovala za stranu LEV21 expremiéra Jiřího Paroubka na ostravskou primátorku. Je také členkou vedení Národní domobrany, o které se píše také ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu v České republice. Někteří členové Národní domobrany spolupracují s některými poslanci v parlamentu, a to zejména v otázce Ukrajiny a že mají kontakty na představitele „republik“ východní Ukrajiny.

Lisková například na sociálních sítích napsala: „Drahoš prezidentem by znamenalo zavírání vlastenců, občanská válka a invaze statisíců muslimů do ČR," tvrdí Lisková. Drahoš podle ní „nenabízí krom pomluv a lhaní“. „Pan 'Nevím' je jen loutkou západu a hlupák co zkrátka neví...“ tvrdí Lisková.

Drahoše podle ní také podporují nejbohatší podnikatelé a lobisté, jak z ČR, tak ze zahraničí, kterým je tak zavázán. „Koupili si ho, zdarma to pro něj nedělají. V případě jeho zvolení, bychom dluh za jeho šarádu a přísliby sponzorům, zaplatili opět my, podle vyjádření Drahoše “tupá masa”...“ uvedla. Odkazovala tak na údajná slova prezidentského kandidáta, která se objevila na sociálních sítích. Účet, který slova zveřejnil, sice nese jméno Drahoše, je ale falešný.

„Negativní články na Drahoše FB blokuje zatím co ty vylhané na Miloše Zemana havlostoka šířit může bez problémů demokracie...“ nebo „K čemu druhé kolo prezidentských voleb? Národ už si vybral... ! Slouží to jen k manipulaci... !“. To jsou další přívěsky, které Lisková psala na sociálních sítích. Právě kvůli podobným statusům byl její účet na 30 dní zablokován.

Petr Cvalín: Drahoš je zastánce přijímání islámských migrantů a potencionálních teroristů

Lisková ale není sama. Velmi podobnou kampaň vede i člen okresního výboru KSČM v Domažlicích Petr Cvalín. Mladý komunista, který je známým obdivovatelem současného českého prezidenta, se osobně zúčastnil třetího výročí prezidentství Miloše Zemana se na Hradě. Pozván byl i na oficiální oslavu 28. října v roce 2016.

Ten píše nejen na sociálních sítích, ale i pro anonymně vlastněný a provozovaný server Aeronet, jeden z opěrných bodů ruské propagandy v České republice. I on poukazuje na financování Drahošovy kampaně.

„Napadlo někoho, proč Drahoš dostává milionové dary? A to i od těch méně známých? Protože pokud by byl Drahoš zvolen, bude jim zavázán. Sponzoři budou diktovat, Drahoš bude poslouchat. Mimochodem, TOP 09 s Kalouskem, nejvíce podporují J. Drahoše. Drahoš je de facto kůň TOP 09 a zejména některých lidí, kteří nemají asi zrovna čistou minulost. Vypadá to tak, že s největší pravděpodobností je Jiří Drahoš snadno vydíratelný. Tím pádem bude muset být velmi poslušný....“ tvrdí mladý komunista.

Zmiňuje také fakt, že Drahoš chce údajně přijímat muslimské migranty. „Pokud Miloš Zeman před druhým kolem prezidentských voleb půjde do televizní debaty s Drahošem, který je mimochodem zastánce přijímání islámských migrantů, potencionálních teroristů, tak poznáme jeho pravou tvář. To znamená arogance, opovrhování občany, neznalost Ústavy ČR a mnoho dalších věcí,“ uvedl na sociálních sítích Cvalín.

„Pokud si lidé za prezidenta volí Drahoše, ať počítají s tím, že v ČR bude zanedlouho euro, budou po republice rozmístěny posádky zahraničních vojsk a v žádném případě se občané nebudou moci zcela demokraticky rozhodnout o setrvání ČR v EU. Další zarážející věc je ta, že Drahoš je zastánce přijímání islámských migrantů, potencionálních teroristů. Volte Drahoše a zanedlouho Česká republika nemusí být zcela bezpečným státem pro své občany,“ tvrdí.

A co Drahoš skutečně říká o euru, bezpečnosti či migraci?

Drahoš ale už v minulosti uvedl, že je zásadně proti migračním kvótám. Odmítá taky ekonomickou migraci s tím, že takové migranty „nepovažuje za ty, kteří by v Evropě měli dostávat azyl“. „Musíme řešit následky i příčiny. Evropa by měla lépe hájit vnější hranici a kontrolovat ty, kteří k nám přicházejí. Abychom omezili riziko útoků teroristů, musíme posílit všechny složky ochrany, včetně tajných služeb,“ tvrdí Drahoš.

Problémy by pak řešil v místě krize. „Každá nová studna nebo závlahový systém pro pěstování potravin v subsaharské Africe snižují motivací místních obyvatel k migraci. Tam by měla Evropa směřovat své úsilí, nikoliv do vnucených kvót,“ říká k migraci a kvótám Drahoš. „Stále sem proudí spousta ekonomických migrantů, zejména ekonomických migrantů. Nepovažuji je za ty, kteří by v Evropě měli dostávat azyl,“ prohlásil také.

„My nemůžeme jako Evropa řešit ekonomickou migraci z Afriky nebo z dalších lidnatých zemí. Evropa prostě nemůže být útočištěm těchto lidí. Tyto migranty bych nepřijímal, vracel bych je, obratem,“ dodal kandidát na prezidenta. Výjimkou - ale vzácnou - mohou být podle Drahoše lidé z profesí, které ČR naléhavě potřebuje.

Euro by sice přijmout chtěl, „Opakovaně říkám, že by současná vláda měla zahájit seriózní debatu o přijetí eura. Mandát vlády jsou čtyři roky, i to je realistická doba, aby se euro případně ke konci toho mandátu mohlo přijmout,“ řekl Drahoš. Dodal, že je ale předně třeba přesvědčit k přijetí občany. Chce se proto zasadit o zahájení seriózní diskuse