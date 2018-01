Vyslovení nedůvěry vládě Drahoše nepřekvapilo, druhou šanci by mu nedal

Druhý pokus k sestavení vlády by podle něj měl dostat někdo, kdo by měl šanci sestavit stabilní vládu. Jiří Drahoš to dnes řekl na dotaz ČTK při návštěvě Třince na Frýdecko-Místecku.

"Vyslovení nedůvěry mě nepřekvapilo, nakonec myslím, že jsme ho očekávali všichni, dokonce i Andrej Babiš. Co by se mělo dít dál? No tak kdybych byl prezidentem já, dělo by se určitě něco jiného, druhý pokus by za takové situace dostal někdo, kdo má šanci sestavit stabilní vládu," řekl Drahoš.

Nevylučuje, že nastanou pokusy o sestavení koaliční vlády. To jsou ale podle Drahoše jen spekulace, pravidla hry určuje prezident Miloš Zeman, který řekl, že dá druhou šanci rovněž Babišovi. "Prezident je ve funkci, tuším, do 8. března a určitě udělá všechno pro to, aby ještě za jeho prezidentování vznikla vláda, kterou on si přeje. Všechno ostatní jsou v tuto chvíli spekulace," řekl Drahoš.