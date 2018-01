Drahoš dal Zemanovi košem, půjde jen do dvou debat

Rušení stravenek? Jíme za ně už 25 let. Čeká je elektronizace a možná i konec

Vědci zjistili, co před staletími zabilo 12 milionů Mexičanů

Drahoš namísto toho bude objíždět voliče. Jiří Drahoš to dnes řekl ČTK při návštěvě rodného Jablunkova na Frýdecko-Místecku.

"Prezident Zeman jednak nedělá kampaň, nicméně celých pět let jezdil po regionech. Já jsem slíbil voličům, že ještě teď během těch 14 dnů vyjedu do regionů a vyjedu za voliči. Já nevím, proč bych měl dávat přednost debatám s Milošem Zemanem. Stačí dvě. Mimochodem sám Miloš Zeman řekl, že třetí a další debata už by byla nudná. Tak když tam bude chtít jít sám, tak tam bude sám," řekl Drahoš. Navštívit ještě chce mimo jiné velká města Brno a Ostravu.

V Jablunkově, kde loni v březnu oznámil svou kandidaturu, uvítal Drahoše aplausem zaplněný kinosál v budově městského úřadu. Prezidentský kandidát krátce podebatoval s obyvateli, od starosty slezského města, které má ve znaku jabloň, dostal vyřezávané jablko. Poté se zašel podívat k domu, v němž vyrůstal. Vchod do tehdejšího bytu už je zrušený, je tam tělocvična a ve středu se na místě bude otvírat první dobíjecí stanice pro elektromobily ve městě.