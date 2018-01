Babiš si v Bruselu utrhl velkou ostudu, chová se hloupě a trapně. A brzy se mu to vymstí, říká pro EZ Zdechovský

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) není podle premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše nezávislý a jeho kauza Čapí hnízdo je zpolitizovaná jak v Česku, tak v Bruselu. Podle něj jde o kauzu na objednávku a sprosťárnu, která poškozuje jeho rodinu. Čapí hnízdo je podle premiéra výplodem jednoho zhrzeného úředníka a europoslance KDU-ČSL Tomáše Zdechovského. Lidovecký politik ale uvádí, že podobné útoky premiéra vnímá jako nejlepší ocenění své práce v kontrolním výboru Evropského parlamentu, kde vystupuje proti podvodům a korupci.

Jak moc se v bruselských kuloárech rozebírá téma Andrej Babiš, Čapí hnízdo a OLAF? Ptají se vás kolegové v Evropském parlamentu, co se to v Česku děje?

Určitě. Hned první týden po vánocích, když jsme přijeli do Evropského parlamentu, to byla druhá otázka - hned potom, jak jsme se měli o vánocích a jak jsme strávili prázdniny. Ta zpráva prošla napříč Evropou, objevila se i ve vietnamském, čínském a japonském tisku. Ukazuje se, že tím, co se odehrálo kolem nevydání a utajování zprávy a různých dalších nesmyslů, si pan premiér Babiš udělal velkou ostudu. A také se shodil u relevantních partnerů nejen v Evropské unii.

Vás osobně Babiš před několika dny nařkl, že jste v Bruselu „hlavní udavač“. Co si o takových prohlášeních myslíte?

Myslím si, že Andrej Babiš ztrácí půdu pod nohama. Jeho trestní stíhání je neodkladné, několik orgánů už došlo k závěru, že to byl podvod. A on se teď snaží najít viníka. Já osobně se tomu směju, už to řekl několikrát. Myslím si, že to spíš on by měl zpytovat svědomí, jestli někdy někoho udával. Já jsem ho nikdy neudal a udávat nebudu.

Babiš opakovaně uvedl, že jde o kauzu na objednávku a že OLAF není nezávislý…

Myslím, že kdyby pan Babiš věděl něco o Evropské unii a OLAFu, tak by věděl, že neexistuje nic tak nezávislého, jako je tento orgán. V tomto úřadu pracují největší profíci, vyšetřují tam lidé, kteří bojovali s mafií nebo proti organizovanému zločinu. Zatím všichni z tohoto úřadu, se kterými jsem se setkal, mluví třeba třemi nebo čtyřmi jazyky.. A myslím, že pan Babiš se jen snaží hrát hru pro média a lidi, kteří tento úřad neznají.

Chce ukázat, že je oběť. Myslím ale, že ani tato hra mu nevychází. Řada lidí už dnes umí anglicky a dokáže se podívat, že OLAF měří všem stejným metrem – ať už jde o zetě premiéra Maďarska, nejvyšší politiky, komisaře či šéfy evropských agentur. OLAF je nezávislá agentura a její zpochybňování je trapné. A od premiéra jednoho z členských států až hloupé.

Mandátový a imunitní výbor dnes doporučil Babiše vydat k trestnímu stíhání. Sám premiér se nechal slyšet, že chtěl už dříve o vydání požádat. Očekáváte, že k tomuto vydání opravdu dojde?

Myslím si, a už jsem to i několikrát řekl – například v souvislosti s imunitou Marine Le Pen, že poslanci nemají zneužívat imunitu u svých vlastních kauz. V Evropském parlamentu vždy hlasuji pro všechna vydání. Domnívám se, že imunita se má vztahovat jen na projevy na půdě Evropské parlamentu, nebo národních parlamentů. V ostatních případech mají rozhodovat soudy a policie.

Pokud žijeme v právním státě a pokud i Andrej Babiš věří, že existuje demokracie a právní stát, tak nebyla a není jiná možnost, než být vydán. Může se obhájit u nezávislého soudu. Ale tyto obstrukce a posunování jednání na mě působí dojmem, že být vydán nechtěl a že vše prodlužoval. Myslím ale, že se mu tyto jeho tanečky brzy vymstí a že se to projeví na důvěře v hnutí ANO. Protože to je přesně to, proti čemu tvrdil, že bude bojovat. A dělá naprostý opak.

Lidovci navrhovali, aby se nejprve hlasovalo o jeho vydání a až pak o důvěře vládě. Proč je pro vaši stranu důležité, aby to bylo právě v tomto pořadí?

Právě proto, že čekáme, že přijdou snahy o obstrukce kvůli vydání. Že bude snaha vše prodloužit možná až do druhého kola vyjednávání o vládě. Právě proto jsme to chtěli spojit a chtěli jsme mít jasno. Pokud bude Andrej Babiš vydán, tak bude velmi těžké obhajovat, že dostane druhý pokus a že bude v čele druhé vlády.