Proč volí Zemana starší a méně vzdělaní? A jak vypadá ideální český prezident? Ptali jsme se sociologa

Miloš Zeman ve volbách bodoval zejména u starších a méně vzdělaných voličů? Jak si to vysvětlujete?

Miloš Zeman se dlouhodobě stylizuje do role obyčejného staršího člověka, mluví jako obyčejný člověk a "jeho" voliči na tuto strategii slyší. A také platí, že Miloš Zeman se staví do role kritika současného režimu a na to slyší více lidé starší a méně vzdělaní, kteří mají pocit, že je nyní hůře než bylo dříve.

Proč bodoval prezident všude kromě Prahy (k tomu také Praha-východ a Praha-západ)?

To je dáno zejména sociodemografickým složením voličů (Praha a okolí je mladší, vzdělanější), nadto je to historicky dáno i příklonem spíše k pravici v metropoli, už při minulých volbách byla Praha proti Zemanovi.

Opakem je Jiří Drahoš, kterého volili zejména vysokoškoláci. Mají mladí jinou představu o tom, jaký má být prezident?

Mají asi jinou představu, ale hlavně věří, že prezident má reprezentovat v dobrém slova smyslu, být obrácen spíše k západní části světa.

Opravdu hraje vzdělání v představách o prezidentovi důležitou roli?

Vzdělání hraje většinou roli v chování, které jedinec požaduje od oficiálních reprezentantů, tudíž se nelze divit, že představy vzdělanějších se liší. Zřejmě se ale neliší představy o tom, co má prezident dělat.

Jak si vysvětlujete skutečnost, že Miloše Zemana volili často i nezaměstnaní? Hraje to při rozhodování voličů velkou roli?

Opět platí, že Miloš Zeman se staví do role kritika současného režimu a na to slyší více lidé, kteří mají pocit, že je nyní hůře než bylo dříve.

Dokáže se vůbec podle dat odhadnout, jaký by měl být ideální český prezident?

Taková kombinace neexistuje, protože se například liší představa o zasahování, někteří lidé chtějí aktivistického prezidenta, jiní naopak pasivního, a tyto rozdíly budou v mnohých jiných rysech.