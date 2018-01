Drahoš chce kvóty na migranty, kradl patenty kolegům a spolupracoval s StB? Uchazeč o Hrad se stal terčem drsné kampaně

Jiří Drahoš je údajně zednář, člen Římského klubu a velký kamarád německé kancléřky Angely Merkelové. To jsou jen některé z dezinformací, které o kandidátovi na prezidenta kolují a o kterých jsme vás již informovali. Jen tím to ale rozhodně nekončí.

Drahoš je pro migrační kvóty

Drahoš je často svými odpůrci označován za „vítače“, který souhlasí s kvótami na uprchlíky. Dokazovat to má i fakt, že podepsal výzvu „Vědci proti strachu a lhostejnosti“, která podle mnohých usilovala o přijetí migrantů. Jenže to není tak úplně pravda. Akademici ve výzvě „nevítají migranty“, ale apelují na to,a by byla diskuze na toto téma vedena „chladnou hlavou“. Varují pouze před lživými zprávami a žádají,a by si lidé ověřovali fakta.

Sám Jiří Drahoš v minulosti kvóty opakovaně odmítl, na svém webu například uvádí: „Málokdo přitom věří, že by do budoucna zůstalo jen u těch 2600 nyní „oficiálně přidělených“ uprchlíků. Naše kvóta by rostla s tím, jak by narůstal základ, od něhož je odvozena. Zároveň je dnes již zřejmé, že nemá smysl rozvážet utečence po osmadvaceti zemích. EU umožňuje volný pohyb osob, proto se nakonec utečenci stejně mohou vydat tam, kam původně chtěli. Nutit je trvale žít tam, kde nechtějí, a učit se jazyk, který je jim cizí, by bylo v rozporu s evropským pojetím lidských práv.“

Důležité je také zdůraznit, že český prezident v oblasti migrace žádné pravomoci nemá. Na rozdíl od Parlamentu ČR totiž nemá moc zákonodárnou.

Drahoš spolupracoval s StB

Na sociálních sítích se v různých podobách šíří zpráva o tom, že Drahoš spolupracoval s StB. Tvrzení se opírá o údajné svědectví jeho bývalých kolegů, navíc prý kradl svým kolegům patenty. Jedna z těch radikálnějších verzí dokonce zmiňuje Drahošovu údajnou pedofilii.

Jak to tedy je? Už před prvním kolem Drahoš předložil negativní lustrační osvědčení. Na svém webu také zveřejnil slova ředitelky Archivů bezpečnostních složek Mgr. Světlany Ptáčníkové, která potvrdila, že Jiří Drahoš nebyl spolupracovník StB. „Kdyby byl prof. Drahoš veden jako spolupracovník II. Správy s krycím jménem „Bas“, popř. „Akademik“, tuto skutečnost bychom v evidencích spravovaných Archivem bezpečnostních složek zjistili,“ uvedla.

Drahošovy peníze

Pozornost se soustředila také na dárce, kteří Drahošovi přispěli na kampaň. Objevily se například zprávy o tom, že je placen ze zahraničních zdrojů, kterým tudíž logicky bude podřízen.

O tom, kdo Drahošovi peníze poslal, je poměrně snadné přesvědčit se na jeho transparentním účtu popřípadě na jeho stránkách. Dárci jeho kampaně navíc vydali společné prohlášení, ve kterém uvádějí, že jsou si jako „občané České republiky vědomi si odpovědnosti za další směřování naší země“ a proto se „zcela nezištně rozhodli podpořit Jiřího Drahoše jako kandidáta na prezidenta České republiky“.

Drahošovi většími částkami přispěli třeba podnikatelé Jiří Michal a Martin Hájek. Bývalý spolumajitel a generální ředitel Zentivy Michal poslal 400 tisíc, Hájek, který podniká v IT, mu poslal celkem víc než dva miliony. Větší částku mu poslal třeba také podnikatel Dalibor Dědek, developer Luděk Sekyra či akcionář a předseda představenstva společnosti Škoda Transportation Tomáš Krsek.

Příznivci Jiřího Drahoše se rozhodli za svého kandidáta bojovat, založili proto stránku popravde.cz. „Zveřejňujeme pravdu o Jiřím Drahošovi. Poskytujeme fakta a zdroje a vyvracíme pomluvy, které se hrnou na jeho osobu před druhým kolem volby prezidenta ČR," uvádějí autoři stránek.