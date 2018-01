Proč Topolánek prohrál volby? Podle něj za to může tento muž

Co se s námi děje po smrti? Mozek ještě nějakou dobu funguje

Komentátor Alexander Mitrofanov na sociálních sítích „za sebe jako za občan:a“ poděkoval Jiřímu Drahošovi, Michalu Horáčkovi, Pavlu Fischerovi a Marku Hilšerovi „za přínos k obnově politiky jako sféry lidské činnosti, jíž nemusí vévodit nejnižší pudy. U Mirka Topolánka zase ocenil podporu pro Drahoše ve druhém kole.

Chvilku mě ještě urážejte a já z JD udělám trhací kalendář. Vaše brutální věty o tom, že jsem Zemanovo “béčko” mě stály 5%. Raději mlčte, občane Mitrofanove. Podpořil jsem Drahoše, protože jste se mě na to ptali a já to slíbil. Jsem člověk, který vždycky drží slovo. Občane! — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) 13. ledna 2018

Jeho slova ale Topolánka příliš nenadchla. „Chvilku mě ještě urážejte a já z JD udělám trhací kalendář. Vaše brutální věty o tom, že jsem Zemanovo “béčko” mě stály 5%. Raději mlčte, občane Mitrofanove. Podpořil jsem Drahoše, protože jste se mě na to ptali a já to slíbil. Jsem člověk, který vždycky drží slovo. Občane!“ rozzlobil se Topolánek. „Jsem rád, že jsem se ve Vás nezklamal!“ opáčil mu novinář.

Tím ale přestřelka neskončila. „Ne, Vy jste zklamal mě. Podpořil jsem Jiřího Drahoše, protože nechci, aby vyhrál Miloš Zeman. Tak si nechejte ty pitomé kecy. Nikdo nemůže říci, že nedržím slovo. Nikdo občane. Ale přestaňte mě urážet,“ dodal Topolánek.

V dalších reakcích uvedl, že „je v pohodě“ a že „porážky umí“. „Mrzí mě to kvůli vám. Ráno mi na sjezdovce nějaký mamlas otočil koleno. Celé odpoledne jsem předváděl, jak to nic není, a usmíval se. Teď řeším zbytek. Analýzu prohry umím taky. Přednáším to. Děkuji všem, kteří mi věřili. Potkal jsem úžasné lidi. Super,“ vzkázal svým podporovatelům.

Za to, že Topolánek takto vypěnil, sklidil přímo pod příspěvkem poměrně velkou kritiku. Jak se ale zdá, jak rychle se naštval, tak rychle se zase zklidnil. „Ať počítám jak počítám, pořád mi to vychází stejně. Je to fakt dobrý pocit znát osobně všechny své voliče,“ komentoval s humorem svůj konečný výsledek Topolánek, který skončil šestý. Získal 221 689 hlasů, tedy 4,3 procenta.