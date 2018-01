Kavárníci prohráli, vítači uprchlíků neuspěli, prohra antizemanovců... Politici hodnotí české volby

Oblíbenost bývalého předsedy Akademie věd je na sociálních sítích vskutku nebývalá. Podporovatelé založili na Facebooku dokonce událost Volím Jiřího Drahoše (Druhé kolo), ke které se podle aktuálních dat hlásí sto jedenáct tisíc účastníků a dalších padesát sedm tisíc má zájem. Podporu na Facebooku dostal Drahoš například od operní pěvkyně Dagmar Peckové či herce Jana Hrušínského.

Mezi politiky, kteří podporují Jiřího Drahoše, patří například první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Ta si zejména cení podpory Drahoše od neúspěšných kandidátů.

Bývalý ministr kultury a člen KDU-ČSL Daniel Herman volil profesora Drahoše už v prvním kole. Po jeho výsledcích cítí, že by mohl jeho favorit ve druhém kole Miloše Zemana porazit.

Miloše Zeman otevřeně podpořil už i šéf KSČM Vojtěch Filip. Připojil se k němu i místopředseda strany Josef Skála, jenž si přeje, aby současný prezident mandát obhájil.

Předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský kromě Drahošova postupu ocenil i výhru v souboji o senátorské křeslo, když kandidát STAN Jan Sobotka porazil člena hnutí ANO Jiřího Hlavatého.

Občanská demokratická strana se jasně vyslovila, že ve druhém kole prezidentských voleb podpoří rovněž Jiřího Drahoše.

Podporu většiny neúspěšných kandidátů, kterou vyslovili Drahošovi, oceňuje i tehdejší bývalý premiér a člen sociální demokracie Bohuslav Sobotka.

Tohle se v politice často nevidí! Oceňuji férový přístup Pavla Fischera, Michala Horáčka, Marka Hilšera a M. Topolánka, kteří bez vytáček splnili to, co říkali před volbami a podpořili do 2. kola Jiřího Drahoše. Na vlně téhle sympatické změny politické kultury by to mohlo vyjít:)