Pavel Fischer volby sleduje v budově Federálního shromáždění, stačil by mu dvouciferný výsledek

Někdejší diplomat Fischer dorazil po druhé hodině. Sčítání výsledků na plátně sleduje několik desítek členů štábu, příznivců a novinářů. Atmosféra je uvolněná.

"Spokojený bych byl s dvojciferným výsledkem," řekl kandidát po příchodu novinářům. "Jsem rád, že z neznámého diplomata se stal respektovaný kandidát," doplnil. V kampani mu udělalo radost vřelé přijetí v regionech. Poděkoval také svém manželce Kláře Fischerové, členům svého štábu a dobrovolníkům.

Po sečtení poloviny okrsků se počet hlasů pro Fischera přiblížil hranici 9,5 procenta, a je tak na třetím místě za Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem. Podle Fischera je to dobrý průběžný výsledek. "Mám z toho obrovskou radost. Mám radost z podpory, mám radost z nadšení, které jsem cítil a cítím z celé společnosti a budu si muset ještě rozmyslet, co to znamená. Protože to vypovídá o tom, že tu je určité očekávání a je to vlastně závazek," řekl kandidát ČTK. Pokud by nyní ve volbě neuspěl, bude zvažovat, jakým způsobem by mohl očekávání, která do něj voliči vložili, naplnit i jinde než ve funkci prezidenta. Koho případně podpoří ve druhém kole, zatím Fischer komentovat nechtěl.