ŽIVĚ: Marek Hilšer je zklamaný účasti, uvedl ve volebním štábu

Praha - Prezidentský kandidát Marek Hilšer je zklamaný volební účastí, doufal, že dosáhne 70 procent. Mandát zvoleného prezidenta však bude i tak plnohodnotný, řekl dnes novinářům po příchodu do svého volebního štábu v Impact Hubu na pražském Smíchově.

"Možná to vypovídá o tom, že skladba kandidátů nebyla taková, aby připoutala větší pozornost a lidé přišli k volbám. Možná to je také tím, že lidé jsou zklamáni politikou a už ničemu nevěří. Doufám, že se nám to v budoucnu podaří napravit," uvedl Hilšer.

Podle informací od volebních komisařů dorazily k prvnímu kolu voleb zhruba tři pětiny voličů. "Ten mandát bych v žádném případě nezpochybňoval. Je to demokracie a lidé se rozhodli přijít v takovém počtu, v jakém přišli," dodal nejmladší z devíti kandidátů na post hlavy státu.

Do objektu, který běžně funguje jako coworkingový, tedy sdílený pracovní prostor, se akreditovali novináři z 24 redakcí. Zástupců médií jsou tu celkem zhruba čtyři desítky. Přišli i Hilšerovi spolupracovníci a příznivci, většinou mladí lidé s odznaky s lékařovou podobiznou. Místnost, kde lze sledovat průběžné výsledky voleb na projekčním plátně, není příliš velká, ale počtu přítomných zatím dostačuje. Novináři v nekonvenčním prostředí posedávají na židlích, v sedačkách či na barových stoličkách.

reklama

– EuroZprávy.cz / ČTK