Chovanec volil Zemana. Zkritizoval strany, že nepostavily vlastní kandidáty

Migrantům se nelíbí kvalita potravin a špatná hygiena. Vydali se na protest do ulic

Každé druhé manželství končí rozvodem. Co je častým důvodem?

Neumíte si život bez steaku představit? Co se stane s vaším tělem, pokud budete jíst jen maso?

Vědci zjistili, co se s námi děje po smrti. A jsou zděšeni

Svou podporou Zemanovi se Chovanec v posledních dnech nijak netajil, má s ním dlouhodobě korektní vztahy. Chovanec to řekl ČTK poté, co po 21:00 vhodil svůj hlasovací lístek ve volební místnosti v Plzni.

Někdejší ministr vnitra ocenil Zemanovu práci. „Je to člověk, který pomáhá českému průmyslu v zahraničí, je to člověk, který mluví s občany, je to člověk, který má zájem o Českou republiku," vyjmenoval Chovanec důvody, z nichž se rozhodl pro Zemana.

Země podle něj potřebuje zklidnění a potřebuje otcovský přístup. Doufá, že rétorika Zemana, ale i dalších kandidátů, která zaznívala posledního půl roku, se začne měnit. „Česká republika potřebuje zklidnění. Tady se ekonomicky daří, bezpečnostně daří, ale lidé jsou strašně frustrovaní, rozzlobení a je potřeba jim říkat dobré zprávy. Právě z úst lidí, jako je Miloš Zeman a vrcholní politici, by je měli slyšet víc, než je slyší doteď," doplnil Chovanec.

Fakt, že ČSSD ani další strany nepostavily pro prezidentské volby své vlastní kandidáty, považuje za slabost. „Já si myslím, že pro tu příští volbu už by se strany měly poučit a dát dohromady nějakého stranického kandidáta," dodal Chovanec s tím, že je to škoda.