Holé kozy! Politici komentují útok na Zemana ve volební místnosti

Jako první odsoudil útok aktivistky na twitterovém účtu jeden z prezidentských kandidátů Marek Hilšer, podle něhož je nevhodné protestovat ve volební místnosti.

Volby jsou svátek demokracie. Prostestovat ve volební místnosti je nevhodné. :-/#SrdceNaHrad — Marek Hilšer (@MarekHilser) 12. ledna 2018

"Neznám úplně detaily, ale ve volební místnosti by se protestovat nebo demonstrovat nemělo, volební místnost patří lidem a mám za to, že je to snad i dokonce protizákonné, že by se žádná agitace ve volebních místnostech dělat neměla. Takže to rozhodně není správně," řekl Hilšer novinářům.

Sám na sebe přitom před třemi a půl lety poprvé upozornil akcí, která se podobala aktivitám hnutí Femen. V říjnu 2014 se při tiskové konferenci na Úřadu vlády svlékl do půl těla a demonstroval tak svou podporu Ukrajiny a protestoval proti ruské anexi Krymu. "Myslím si, že občané by měli vyjadřovat své názory vůči politikům, ale vždycky musí zvolit vhodné nástroje, vhodnou dobu a vhodný okamžik. A to samozřejmé závisí na inteligenci toho daného, jak to zvolí," řekl k tomu dnes.

"Volby jsou momentem, kdy má každý možnost projevit svůj názor tím, že hodí do urny volební lístek se jménem svého kandidáta. To je důstojný způsob, jak se demokraticky vyjádřit. To, co se stalo ve volební místnosti Miloše Zemana, je voleb nedůstojné," napsal ČTK Jiří Hynek.

"Podle mě je to trestný čin, ta žena by měla být souzena. Jednak mohla ohrozit pana prezidenta na zdraví, zadruhé je to maření voleb. Vůbec nechápu, proč to udělala," řekl ČTK Petr Hannig.

Sociální demokrat Milan Chovanec si také všiml, že prezidentova ochranka se zrovna nepředvedla v dobrém světle.

Na dnešním incidentu, jenž do volební místnosti nepatří, mě nejvíce zaujal profesionalní zásah ochranky prezidenta! Zlepšení je znát! 😉 — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) 12. ledna 2018

Místopředseda lidovců Marian Jurečka se na Twitteru udivuje nad tím, že prezidentovi nepomohl protokolář Kruliš.

Zvláštní, že protokolář Kruliš se ani náznakem nesnažil chránit prezidenta, žádný reflex zabránit ženě v přístupu k prezidentovi. — Marian Jurečka (@MJureka) 12. ledna 2018

Poslanec za TOP 09 s nadsázkou na sociální síti poznamenal, že výsledek čekal o prsa, ale myslel to jinak.

Když jsem říkal, že vítěz vyhraje volby o prsa, tak jsem to myslel trochu jinak. — Dominik Feri (@DominikFeri) 12. ledna 2018

Ještě dál šel komunista Jiří Dolejš, podle něhož se jedná o poslední zážitek z voleb - "holé kozy na pehřimovsku".

Asi poslední zážitek těchto voleb - holé kozy na pelhřimovsku pic.twitter.com/o93axRnrCa — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) 12. ledna 2018

"Byla to velká nerozvážnost. Prezident je chráněná osoba, ta žena riskovala život," sdělil ČTK Jiří Drahoš.

"Pan Horáček se k tomuto incidentu nechce vyjadřovat," řekl ČTK mluvčí Michala Horáčka Jiří Táborský.

Incident kritizoval i premiér Andrej Babiš, který incident označil za nevhodný. Uškodí podle něj pověsti Česka v zahraničí. Podle něj nejsme v Rusku a volíme svobodně, názory mají lidé vyjádřit tím, že půjdou volit.

Po incidentu se Miloš Zeman do volební místnosti vrátil a v klidu odvolil.