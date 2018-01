Vládu čekají změny: Babiš posílí svou moc, imunita ministrů neprošla

Ustanovení kvůli připomínkám parlamentních stran i některých resortů z materiálu zmizelo, dokument však dál počítá s posílením role premiéra.

Plánované odstranění ustanovení o tom, že se zaznamenává, jak jednotliví ministři hlasovali, kritizovali například Piráti či Starostové a nezávislí. Piráti tvrdili, že anonymizací rozhodnutí by nebylo možné určit odpovědné osoby a kabinet by rozhodoval bez politické i právní odpovědnosti. Podle Starostů by to znamenalo v podstatě imunitu ministrů. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) nakonec návrh, který kritizovalo například i ministerstvo obrany, odvolal a zachovává v jednacím řádu původní úpravu.

Proti původnímu Pelikánovu návrhu vypadla kvůli námitkám Úřadu vlády či Českého statistického úřadu (ČSÚ) také úprava, která rušila účast státního tajemníka pro evropské záležitosti a šéfa ČSÚ na vládě. Zmizet má naopak současné ustanovení o účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ministerstvo spravedlnosti to zdůvodňuje tím, že úprava je duplicitní, protože šéf NKÚ má zaručen přístup v přímo v zákoně.

Některé strany kritizovaly i záměr, aby premiér byl poslední instancí sporů ministrů u jednotlivých materiálů s tím, že předseda má ostatní členy koordinovat, nikoliv direktivně řídit. Podle ministerstva má úprava, kdy po postupném jednání náměstků a ministrů má rozpor vyřešit schůzka ministrů s premiérem, zefektivnit jednání vlády a předejít situacím, kdy jde materiál na jednání kabinetu s rozpory.

Materiály především nelegislativního charakteru mají podle návrhu projít připomínkovým řízením na menším počtu úřadů. "Není nutné, aby materiály pouze technického nebo organizačního charakteru s minimálním dopadem z hlediska ekonomického, politického a sociálního byly posuzovány v meziresortním připomínkovém řízení všemi povinnými připomínkovými místy," stojí v návrhu.

Zrušit se má povinnost zařazovat do materiálů tiskovou zprávu. Pelikánův úřad ji označuje za nadbytečnou. Mezi vypracováním tiskové zprávy a schválením materiálu uplynou často i víc než dva měsíce, takže tisková zpráva je často neaktuální či matoucí, protože materiály doznají podstatných změn, tvrdí resort. Nová úprava také preferuje elektronickou distribuci materiálů proti listinné.