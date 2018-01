Hrozí útok na právní stát a demokracii, varuje politolog Pehe

Migrantům se nelíbí kvalita potravin a špatná hygiena. Vydali se na protest do ulic

V komentáři, který Jiří Pehe napsal pro server Novinky.cz, se vrací ke složení mandátového a imunitního výboru, kde mají zástupci ANO, SPD a KSČM většinu. Připomíná, že komunisté a členové hnutí Tomia Okamury, podle analytiků, dostali možná "zaplaceno" v podobě důležitých postů ve Sněmovně, aby mohl výbor oddalovat doporučení k vydání či nevydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO) k trestnímu stíhání.

Výsledek úterního jednání výboru dospěl pouze k závěru, že se schůze přesune o další týden z toho důvodu, že oba pánové z hnutí ANO se musí nejdříve se zprávou seznámit. Když Poslanecká sněmovna jednala ve středu o vyslovení důvěry vládě, ve večerních hodinách se sešel mandátový a imunitní výbor, kde zástupci SPD a ANO odhlasovali, že na další schůzi vystoupí před členy výboru nepravomocně odsouzený tehdejší detektiv Jiří Komárek.

"Poslankyně za ANO Taťána Malá při té příležitosti vyjevila, že Komárek prý v minulosti mluvil o stycích detektiva Pavla Nevtípila, který kauzu Čapí hnízdo vyšetřuje, s mafií," uvedl Pehe a situaci shrnuje: "Komárek, nepravomocně stíhaný za zneužití pravomoci úřední osoby, má nyní zřejmě zkompromitovat Nevtípila, na něhož opakovaně útočí i Babiš."

Pehe je přesvědčený, že pokud bude Komárek opravdu vypovídat, pak to je "skandální" pokus celou věc "rozmlžit". Dále je to také překračování pravomocí mandátového a imunitního výboru, který má pouze posoudit, zda policejní žádost nemá účelně bránit poslancovi vykonávat jeho mandát. Není to vyšetřovací komise. "Předvolat detektiva, který s kauzou Čapí hnízdo nemá nic společného, jen za účelem znevěrohodnění jiného detektiva, se ze všeho nejvíc jeví jako pokus o manipulaci případu ve prospěch obviněných poslanců," míní politický komentátor.

Pokud bude Komárkova výpověď bráno v potaz a ke zpochybnění policejního vyšetřování, jehož závěry se shodují se závěry Evropského úřadu pro boj proti podvodu (OLAF), pak je to podle Peheho "útok na právní stát a parlamentní demokracii".