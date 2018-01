Zahraniční tisk nešetří Zemana: Jeho porážka by byla dobrá pro Česko i Evropu

"Zeman potřebuje podporu Babiše, aby mohl být znovuzvolen, a Babiš potřebuje podporu Zemana, aby mohl být premiérem, byť i bez důvěry parlamentu. Oba zatím potřebují podporu komunistů a krajní pravice a jsou ochotni za ni platit tím, že extremistům zleva a zprava zajistí podíl na moci," uvedl Denník N.

Podle listu Česko ovládá zmiňované účelové spojenectví lidí, které spojuje autoritářská mentalita, bezzásadovost, strach ze svobody, odmítání demokratických hodnot a principů právního státu. "Prezidentské volby dávají českým občanům šanci odstranit alespoň jeden článek tohoto antidemokratického spojenectví," soudí list.

Slovenský tisk očekává, že vítězem prvního kola voleb prezidenta se stane Zeman. "České volby jsou i velkým referendem o Zemanovi. Za jasného favorita (prvního kola) se považuje úřadující prezident Miloš Zeman," napsaly Hospodárske noviny. List Sme napsal, že Zeman by teoreticky mohl obhájit křeslo hlavy státu již v prvním kole voleb. Dodal, že pokud by účast v hlasování byla nízká a disciplinovaní voliči Zemana přišli do volebních místností, mohl by úřadující prezident již o tomto víkendu získat nadpoloviční většinu hlasů.

Také německý Süddeutsche Zeitung v souvislosti s volbami v ČR píše o spojenectví Zemana a premiéra Andreje Babiše, kterého Zeman navzdory podezření z podvodu prosazuje za ministerského předsedu, aby si sám zajistil moc. Bavorský list takový postup považuje za prolomení tabu v rámci Evropské unie.

Jak Zeman, tak Babiš mají podle deníku "flexibilní vztah" k právnímu státu, což je ale polovině Čechů srdečně jedno. Pro druhou polovinu Čechů je k dispozici přesvědčivý prezidentský protikandidát Jiří Drahoš, který odmítá populismus a vystupuje jasně proevropsky. "Nejen Čechům lze přát, aby Miloš Zeman musel brzy odevzdat klíče od pražského sídla prezidenta. Byl by to dobrý den - pro Česko a pro Evropu," míní Süddeutsche Zeitung.

Českým prezidentským volbám se věnuje i rozhlasová a televizní stanice MDR, podle níž Zeman rád provokuje a je mu předhazováno, že rozděluje společnost svými proruskými a pročínskými názory. MDR se zmiňuje i o zdravotním stavu politika, který podle něj někdy působí nepřítomně. O politicky nejistých časech v Česku zase píše list Schwäbische Zeitung, podle něhož je Zeman některými vnímán jako český Trump.