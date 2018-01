Je liberální, morální a vzdělaný. Šéf Pirátů Bartoš prozradil, koho bude volit

„Kdybychom akceptovali onu mylnou mantru, že jeden hlas nic nezmění, nebyli by třeba ani dnes Piráti třetí nejsilnější stranou v zemi s více jak půl milionem voličů,“ vzkázal na úvod Čechům Bartoš.

Poukazuje na to, že Piráti už v roce 2016 vydali kritéria, podle kterých může každý, pokud se s nimi ztotožní, poměřovat kandidáty do této reprezentativní pozice, která doplňuje v České republice platný systém parlamentní demokracie. „I já jsem ve svém rozhodování tato kritéria zvažoval a dlouho kandidáty poměřoval. Protože je to volba, kde platí jeden člověk = jeden hlas, nakládám se svým hlasem zodpovědně dle svého svědomí. Proto jsem se rozhodl za sebe, občana Bartoše, sdělit svoji volbu. Ne jako návod, ale proto, že se za ni nestydím,“ vysvětluje předseda Pirátů.

Vzhledem k hodnotám, které zastává, nakonec podle svých slov pečlivě zvažoval mezi čtyřmi kandidáty. „Jako občan České republiky s volebním právem budu po pečlivé úvaze v nadcházející volbě volit Marka Hilšera,“ uvedl Bartoš. „Marek Hilšer v mých očích nejvíce splňuje moji osobní představu o liberálním, moderním, vzdělaném kandidátovi, který je schopen kultivované demokratické diskuse a nebojí se obhajovat svůj názor. V hodnocení dle 10 pirátských kritérií u mě uspěl nejlépe," píše na facebooku Pirát

Bartoš také zmínil, že hlasy pro svou podporu sbíral od lidí intenzivně, chybělo málo. „Nakonec mu pomohla podpora senátorů, kterým za to velmi děkuji. Nejen kampaň, ale chování kandidáta Hilšera a jeho deklarované názory a postoje jsou uvěřitelné a reálné. Neopírá se o žádné struktury a styl mi přijde velmi podobný tomu, jak jsme se my Piráti z aktivistické roviny přesunuli do roviny politické. Je to v mých očích člověk, který by v této roli aktivně přispíval k formování otevřené a důvěryhodné občanské společnosti,“ vysvětluje předseda Pirátů.

Připomněl také, že v nezávazné vnitrostranické anketě to byl právě Hilšer, kterého podpořilo nejvíce jeho spolustraníků. „Rozhodoval jsem se mezi čtyřmi z mého pohledu relevantními kandidáty. Byli jimi Marek Hilšer, Jiří Drahoš, Michal Horáček a Pavel Fischer. Marek Hilšer v mé prezidentské volbě zvítězil,“ upřesnil Bartoš.

„Jsem velmi rád, že žiji v zemi, kde se můžu podílet aktivně nejen na politice v rámci Sněmovny skrze Pirátskou stranu, ale kde je mi jako občanovi umožněno svobodně vyjádřit názor v přímé volbě prezidenta České republiky. Moje manželka nedávno pronesla důležitou větu: „Volte, aby demokracie nebyla možná jen ve svátek.” Užijte si tedy spolu se mnou tento moment demokracie a účastněte se prosím volby hlavy státu od samého začátku. Každý jeden hlas je totiž právě ta kapka a silný vodní tok si koryto svého toku může vybírat sám. Volme svobodně, zodpovědně a informovaně!“ vyzval Čechy předseda Pirátů.