Zeman má obsesivní potřebu používat vulgarismy, tvrdí politolog

Podle Jiřího Peheho si prezident Zeman vyložil některé momenty z naší historie po svém, napsal pro Český rozhlas. Miloš Zeman při projevu mluvil o "blbých ministrech", kteří v roce 1948 podali demisi, díky níž se mohl Klement Gottwald stát prezidentem tehdejšího poválečného Československa a mohl být v zemi nastolen komunismus. Alexandra Dubčeka, prvního tajemníka KSČ, zařadil mezi politiky tváří v tvář invazi vojsk Varšavské smlouvy "podělali hrůzou".

Hlava státu rovněž sdělila, že hlavní zásluhu na vzniku svobodného Československa po Sametové revoluci má Michail Gorbačov, a ne disidenti. Politolog se odkazuje na historika Oldřicha Tůmu z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, jenž prohlásil, že prezident použil zkratky, jež "spíš zatemňují, než vysvětlují". Pehe je toho názoru, že to historik popsal více než slušně.

"Skoro se zdá, že Zeman má až téměř obsesivní potřebu používat ve veřejném vystupování vulgarismy. Na tom, že to v daném kontextu vulgarismy jsou, nezmění nic ani jeho vlastní tvrzení, že výrazy jako „podělali se hrůzou“ on za vulgarismus ve vztahu k dané historické události nepovažuje," ohrazuje se proti vystupování hlavy státu politický komentátor a doplňuje: "Zemanovo hodnocení historických událostí má navíc navodit dojem, že nic z toho, co kritizuje, by se pod jeho vedením coby silného lídra nemohlo stát."

Podle Peheho je smutné, že prezident není schopen udržet na uzdě svou potřebu předvádět se ani na tak významném shromáždění. "Varováním pro Zemana by přitom mělo být už to, co způsobil před několika lety svými nepravdivými výroky na adresu Ferdinanda Peroutky," připomněl politolog kauzu s dosud nenalezeným článkem.